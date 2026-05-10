Avellino, D’Agostino carica l’ambiente: «Ho sempre creduto ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
d'agostino

Il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, ha parlato a margine della presentazione della candidatura a sindaco di Laura Nargi, soffermandosi sul percorso della squadra biancoverde e sull’approdo ai playoff di Serie B.

D’Agostino ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla formazione irpina, ribadendo la fiducia sempre avuta nel gruppo: «Io sono tra i pochi ad averci sempre creduto, conosco la squadra, so di cosa è capace e sapevo che potevamo farcela. Ora ce la andiamo a giocare, come sempre, giochiamo sempre per vincere poi vedremo che succede».


Il numero uno biancoverde ha poi parlato delle proprie ambizioni per il club e del sogno di regalare nuove soddisfazioni ai tifosi: «Io sono ambizioso altrimenti non sono quello che sono, ho un sogno che farebbe bene a tutti i tifosi e alla provincia, spero prima o poi di raggiungerlo».

Un passaggio anche sull’allenatore Davide Ballardini, ritenuto uno dei principali artefici della rimonta dell’Avellino: «A Ballardini non ho detto niente, l’ho solo abbracciato e ringraziato per quanto fatto perché penso che molto sia merito suo. Sono contento perché avevo esternato al mister e alla squadra la mia volontà di provarci fino in fondo e sono felice di vedere che mi hanno ascoltato e hanno centrato l’obiettivo».

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