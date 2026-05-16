Gazzetta dello Sport: “Il Catanzaro ritrova Iemmello, il Palermo aspetta Bani”

Catanzaro e Palermo si preparano al primo atto della semifinale playoff con stati d’animo differenti ma con la stessa ambizione: conquistare la finale promozione. Come raccontano Celia Magno e Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Aquilani ritrova il suo capitano Pietro Iemmello, mentre Inzaghi deve ancora sciogliere i dubbi legati alle condizioni di Bani e Palumbo.

Nel focus della Gazzetta dello Sport firmato da Celia Magno e Vitale, il tecnico giallorosso sembra avere un solo vero ballottaggio alla vigilia della sfida del “Ceravolo”. Il rientro di Iemmello appare infatti scontato e il capitano del Catanzaro agirà sulla trequarti sinistra, ruolo occupato nelle ultime settimane da Alesi.





Secondo quanto riportato da Celia Magno e Vitale sulla Gazzetta dello Sport, proprio Alesi potrebbe comunque trovare spazio dal primo minuto grazie alla sua duttilità tattica. Il giovane centrocampista è infatti in corsa anche per una maglia sulla fascia sinistra insieme all’ex rosanero Di Francesco.

La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come il Catanzaro abbia deciso di destinare il settore ospiti, chiuso ai tifosi del Palermo per motivi di ordine pubblico, a circa 750 ragazzi delle scuole calcio affiliate al club giallorosso.

Sul fronte rosanero, invece, la vigilia è stata inevitabilmente segnata dalla forte commozione per l’ultimo saluto ad Alessia La Rosa. Celia Magno e Vitale raccontano sulla Gazzetta dello Sport la partecipazione dell’intera squadra e della dirigenza ai funerali della piccola tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga malattia.

Il legame speciale tra Alessia e il Palermo, in particolare con Jacopo Segre, ha spinto il club a chiedere alla Lega Serie B di poter scendere in campo con il lutto al braccio nella semifinale contro il Catanzaro.

Nel pomeriggio, poi, i rosanero hanno svolto un allenamento a porte chiuse al Barbera. Restano da valutare le condizioni di Bani e Palumbo: il difensore appare più vicino al recupero, mentre il centrocampista continua a essere monitorato dopo il lieve trauma distorsivo al ginocchio accusato in settimana.