Corriere dello Sport: “Palermo, dubbio Palumbo. Bani verso il sì per Catanzaro”

Filippo Inzaghi prepara la semifinale playoff contro il Catanzaro tra scelte delicate, gestione delle energie e qualche dubbio pesante di formazione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la rifinitura in programma questa mattina a Torretta sarà decisiva soprattutto per valutare le condizioni di Mattia Bani e Antonio Palumbo.

Nel focus firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, emerge un moderato ottimismo per il recupero del capitano rosanero, mentre appare decisamente più difficile la presenza di Palumbo dal primo minuto al “Ceravolo”.





Secondo il Corriere dello Sport, lo staff tecnico starebbe infatti valutando l’ipotesi di preservare il fantasista per la gara di ritorno prevista mercoledì al “Barbera”, evitando rischi in una fase playoff caratterizzata da impegni ravvicinati e altissima intensità.

Per sostituire il numero 5, Paolo Vannini sottolinea come Inzaghi stia valutando più soluzioni. Lo scenario più offensivo porterebbe all’inserimento di Gyasi o Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, ma contro un Catanzaro molto tecnico e capace di occupare bene il centrocampo non viene esclusa nemmeno un’opzione più equilibrata con Giovane o Gomes.

Altro tema centrale nel racconto del Corriere dello Sport riguarda la fascia destra. Nelle ultime settimane Inzaghi ha puntato spesso sulla spinta offensiva di Rui Modesto, arretrando Pierozzi nella linea difensiva. Una soluzione che, però, potrebbe diventare rischiosa in una semifinale playoff destinata ad avere ritmi e intensità elevatissime.

Secondo Paolo Vannini, molto dipenderà ancora una volta dalle condizioni di Bani. Con il capitano in campo, il Palermo potrebbe scegliere Peda o Magnani come braccetto destro, liberando Pierozzi sull’esterno. In caso di forfait del numero 13, invece, Peda verrebbe spostato al centro della difesa e il ballottaggio si aprirebbe tra Magnani e Rui Modesto.

Il Corriere dello Sport dedica poi ampio spazio anche al ricordo di Alessia La Rosa. Ieri mattina l’intera squadra rosanero, insieme a dirigenti e rappresentanti del settore giovanile e femminile, ha partecipato ai funerali della piccola tifosa scomparsa dopo la lunga battaglia contro il tumore.

Una Cattedrale gremita ha accompagnato l’ultimo saluto alla bambina diventata simbolo di forza e amore per il Palermo. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero scenderà in campo a Catanzaro con il lutto al braccio e con una speciale patch commemorativa dedicata ad Alessia applicata sulle maglie.

Le divise utilizzate nella semifinale playoff verranno poi messe all’asta e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Siciliana Leucemie, che ha sostenuto Alessia e la sua famiglia durante il percorso della malattia.