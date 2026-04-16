Juve Stabia, sospiro di sollievo: perfezionati i pagamenti di gennaio e febbraio. Il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

 

Il club campano comunicato ufficialmente di aver rispettato le scadenze federali del 16 aprile, perfezionando i pagamenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026. Una notizia che arriva al termine di una settimana turbolenta, segnata da timori concreti per il futuro societario e sportivo. Il rischio di sanzioni, che avrebbero potuto compromettere la stagione, sembra ora scongiurato, almeno nell’immediato.

Ecco la nota della società campana


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, sono stati regolarmente perfezionati i pagamenti degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per il 16 aprile 2026.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l’intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione.

La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l’impegno costante dell’amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907.

Ufficio Stampa e ComunicazioneS.S. Juve Stabia 1907″

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