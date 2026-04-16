Sampdoria verso il Monza, al “Ferraris” il pubblico delle grandi occasioni

Oltre 26mila presenze. Il “Ferraris” si veste a festa per la sfida di domani sera fra Sampdoria e Monza. I blucerchiati allenati da Attilio Lombardo, reduci da tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara, affronteranno i brianzoli guidati da Paolo Bianco per cercare continuità e inseguire l’obiettivo della salvezza. Sarà il match di Genova ad aprire la 35ª giornata di Serie B.

A Marassi sarà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere la Sampdoria in una gara dal peso specifico elevato. Di fronte ci sarà infatti un Monza ambizioso, tra le principali pretendenti alla promozione in Serie A insieme a Palermo e Frosinone, rendendo la sfida ancora più significativa sia per la classifica sia per il morale.