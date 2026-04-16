Sampdoria verso il Monza, al “Ferraris” il pubblico delle grandi occasioni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
183514190-10eabd33-0f07-4cad-96ec-7defed102be4

Oltre 26mila presenze. Il “Ferraris” si veste a festa per la sfida di domani sera fra Sampdoria e Monza. I blucerchiati allenati da Attilio Lombardo, reduci da tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara, affronteranno i brianzoli guidati da Paolo Bianco per cercare continuità e inseguire l’obiettivo della salvezza. Sarà il match di Genova ad aprire la 35ª giornata di Serie B.

A Marassi sarà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere la Sampdoria in una gara dal peso specifico elevato. Di fronte ci sarà infatti un Monza ambizioso, tra le principali pretendenti alla promozione in Serie A insieme a Palermo e Frosinone, rendendo la sfida ancora più significativa sia per la classifica sia per il morale.

Altre notizie

Portanova-1170x650

Portanova, confermata la condanna a 6 anni: «Sono innocente, non mi fermerò»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-16 181731

Cesena, Cole: «Palermo squadra forte, ma non possiamo giocare con paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (91) ranocchia Portanova

Portanova, attesa la sentenza d’appello: chiesta conferma della condanna a 6 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
luigi-vicinanza-1200

Juve Stabia, parla il sindaco: «Gli americani ci hanno abbandonato in malo modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Sampdoria, stop in allenamento per Coda: a rischio per la gara contro il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Cesena - Palermo

Il Resto del Carlino: “Cesena, tabù Sud: a Palermo per invertire la rotta e difendere i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, corsa contro il tempo: stipendi e contributi da saldare entro oggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo monza 0-3 (104) vasic Obiang

Monza, Obiang: «Andare in Serie A non sarà semplice, siamo tirati come tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (115) Hainaut

Bari-Venezia, Hainaut: «Dobbiamo vincere per i tifosi, fiducia 10»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (4) renzo barbera

Tifosi rosanero e intrattenimento digitale: una nuova abitudine

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Monza, Bianco: «A Genova gara fondamentale. Playoff? Pensiamo solo alla Samp»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
lombardoattilio2026p49794

Sampdoria, Lombardo verso il Monza: «Non possiamo rilassarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

183514190-10eabd33-0f07-4cad-96ec-7defed102be4

Sampdoria verso il Monza, al “Ferraris” il pubblico delle grandi occasioni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Portanova-1170x650

Portanova, confermata la condanna a 6 anni: «Sono innocente, non mi fermerò»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-16 181731

Cesena, Cole: «Palermo squadra forte, ma non possiamo giocare con paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
LHC VS ZSC

Euro 2032, Uva rassicura: «Nessun allarmismo, siamo in linea con il cronoprogramma»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-16 165030

Manninger, tragedia al passaggio a livello: le immagini dell’incidente choc

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026