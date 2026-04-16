Portanova, confermata la condanna a 6 anni: «Sono innocente, non mi fermerò»

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni per Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, nel processo per violenza sessuale di gruppo legato ai fatti avvenuti a Siena nel 2021.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Ilaria Masini, la sentenza di secondo grado ha ribadito quanto già stabilito dal Tribunale di Siena, respingendo il ricorso della difesa. Una decisione che chiude il giudizio d’appello, ma non la vicenda giudiziaria.





Al termine dell’udienza, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport e Ilaria Masini, il calciatore ha rilasciato dichiarazioni forti: «È assurdo. Sono cinque anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia».

La difesa, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni, ha già annunciato il prossimo passo: il ricorso in Cassazione, ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano.

Dall’altra parte, soddisfazione è stata espressa dalla controparte, presente in aula con il legale Jacopo Meini, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport e da Ilaria Masini.

Il caso, che riguarda fatti risalenti al 2021 ai danni di una studentessa a Siena, continua dunque a far discutere e resta aperto sul piano giudiziario, in attesa del pronunciamento definitivo.