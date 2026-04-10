Repubblica: “Rosa, notte calda a Frosinone. In palio c’è una fetta di serie A”

Non è una partita come le altre. E non lo è da tempo. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la sfida tra Frosinone e Palermo ha assunto negli anni un peso specifico diverso, alimentato da precedenti, polemiche e obiettivi comuni. Ma questa volta c’è molto di più: in palio c’è un pezzo concreto di Serie A.

Secondo quanto sottolinea Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la gara dello “Stirpe” arriva in un momento chiave della stagione. Per il Frosinone è l’occasione di agganciare, almeno per una notte, il Venezia in vetta. Per il Palermo, invece, rappresenta l’ultima vera chance per restare agganciato alla corsa alla promozione diretta, con la possibilità di portarsi a un solo punto dal secondo posto.





Il contesto è quello delle grandi occasioni. Come evidenzia ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, lo stadio Benito Stirpe sarà tutto esaurito, con un clima carico di tensione e aspettative. Anche fuori dal campo, la sfida ha acceso il dibattito, tra dichiarazioni e rivalità mai sopite. Dalle polemiche storiche – come i palloni in campo nella finale playoff del 2018 – fino alle recenti frecciate sul calendario, il confronto tra le due piazze resta acceso.

Valerio Tripi su la Repubblica Palermo sottolinea anche la presenza di circa 300 tifosi rosanero nel settore ospiti, limitati dalle restrizioni ma pronti a sostenere la squadra in una delle trasferte più delicate della stagione. Un segnale di quanto questa gara sia sentita, dentro e fuori dal campo.

Dal punto di vista tecnico, i numeri raccontano una sfida affascinante: come evidenzia la Repubblica Palermo, si affrontano il secondo miglior attacco del campionato, quello del Frosinone con 64 gol segnati, e la miglior difesa, quella del Palermo con appena 27 reti subite. Un equilibrio perfetto tra filosofia offensiva e solidità.

All’andata finì 0-0, ma fu tutt’altro che una gara bloccata. Come ricorda Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Joronen fu decisivo nel primo tempo, mentre nella ripresa Pohjanpalo colpì palo e traversa, sfiorando il vantaggio rosanero.

Proprio Joronen rappresenta uno dei dubbi principali per Inzaghi. Il portiere è partito con la squadra, ma solo dopo la rifinitura verrà presa una decisione definitiva sul suo impiego. In caso contrario, spazio a Gomis.

Per il resto, come riportato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, non sono attese rivoluzioni. Nonostante le prove tattiche con Rui Modesto a tutta fascia e Pierozzi nella linea difensiva, dovrebbe essere confermata la struttura vista contro l’Avellino: difesa con Peda, Bani e Ceccaroni; centrocampo con Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello – ancora una volta punto fermo sulla corsia sinistra –; Palumbo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo.

Rispetto alla gara d’andata, il Palermo è profondamente cambiato. Come sottolinea Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, allora c’erano interpreti diversi e meno certezze. Oggi, invece, la squadra di Inzaghi arriva allo Stirpe con maggiore consapevolezza e la concreta possibilità di giocarsela alla pari.

La risposta, come sempre, arriverà dal campo. Ma una cosa è certa: questa non è una partita come le altre.