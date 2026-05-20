Venezia, Sporting Lisbona in chiusura per Doumbia
È ormai in dirittura d’arrivo l’affare che porterebbe il centrocampista del Venezia, Issa Doumbia, a vestire la maglia dello Sporting Lisbona.
Infatti, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, già in queste ore i portoghesi starebbero chiudendo l’accordo per l’acquisizione del cartellino del classe 2003, grande protagonista della promozione in Serie A degli arancioneroverdi.
Operazione record per il Venezia, con l’affare che potrebbe chiudersi sulla base di un’offerta da venticinque milioni di euro bonus compresi. Doumbia firmerà con lo Sporting Lisbona un contratto di 5 anni. Si discute anche della clausole rescissoria, che dovrebbe oscillare dai 60 agli 80 milioni.