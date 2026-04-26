Athletic Club Palermo, Perinetti dopo il ko: «Nessun rammarico, le prime due sono più forti»

Dopo la sconfitta interna contro il Savoia, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo, Perinetti, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra in conferenza stampa.

«Non abbiamo nessun rammarico. Contro le prime due della classe non abbiamo fatto punti perché loro sono più forti», ha dichiarato il dirigente, riconoscendo il valore delle avversarie dirette nella corsa al vertice.





Parole che evidenziano una presa di coscienza chiara, ma anche la volontà di guardare avanti senza drammi, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione e consolidare la posizione in zona playoff.