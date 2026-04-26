Palermo Women, Pipitone: «Stagione positiva, cresciute tante giovani: questa è la base per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
pipitone palermo femminile

Dopo la netta vittoria contro il Villaricca Women, l’allenatrice del Palermo Women Rosalia Pipitone ha tracciato un bilancio della stagione ai microfoni ufficiali del club rosanero, sottolineando crescita e prospettive future.

«Abbiamo chiuso in bellezza la stagione, ci portiamo a casa un bel bagaglio fatto di valori e consapevolezze», ha dichiarato Pipitone. Un percorso che, secondo la tecnico rosanero, ha visto un’importante evoluzione soprattutto delle calciatrici più giovani: «Molte ragazze sono cresciute nel modo giusto, guidate dalle compagne più esperte».


Pipitone ha poi voluto ringraziare tutto l’ambiente Palermo: «Voglio ringraziare la società, il mio staff e le ragazze per la stagione che abbiamo disputato. Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma nel complesso la stagione è stata positiva».

Infine, lo sguardo al futuro, con una base già tracciata: «Abbiamo valorizzato tante ragazze del territorio che tengono tantissimo ai colori rosanero e che un domani saranno la base da cui ripartire per portare in alto il Palermo».

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