Palermo Women, colpo esterno: 0-3 al Villaricca

Vittoria convincente in trasferta per il Palermo Women, che supera con un netto 0-3 il Villaricca Women nella gara valida per la 21ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La squadra guidata da Rosalia Pipitone offre una prestazione solida e concreta, imponendosi con autorità e portando a casa tre punti importanti. A sbloccare il match è Caravello al 37’, brava a indirizzare la gara nel primo tempo.





Nella ripresa le rosanero chiudono definitivamente i conti: prima Dragotto trova il raddoppio al 79’, poi Purpura cala il tris all’85’, certificando una vittoria mai in discussione.

Un successo che conferma il buon momento del Palermo Women, sempre più protagonista nel proprio girone.