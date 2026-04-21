Coppa Italia: Como avanti 0-1 all’intervallo sull’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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Terminano i primi 45 minuti del ritorno della semifinale tra Como e Inter, con i padroni di casa in vantaggio. Gli uomini di Cesc Fabregas conducono grazie alla rete di Martin Baturina al 32’, servito al termine di una grande azione personale di Van der Brempt.

Una sfida molto combattuta: entrambe le squadre hanno trovato spesso la porta, impegnando rispettivamente Butez e Martinez. Una gara dunque molto diversa rispetto a quanto visto all’andata.


Altri 45 minuti per capire se la squadra di Chivu avrà la forza di ribaltarla, come già successo in campionato, oppure se sarà gloria per i comaschi.

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