Sampdoria: Lombardo ritrova l’ex rosa Soleri, l’attaccante torna ad allenarsi in gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
soleri

Manca ormai poco al termine di questa stagione per i blucerchiati, la salvezza non è ancora matematica ma ormai quasi certa; tutto passa dalla sfida di sabato contro il cesena, blucerchiati che si preparano alla sfida romagnola ritrovando Edoardo Soleri che torna ad allenarsi con la squadra.

Ecco la nota blucerchiata


“Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della trasferta in casa del Cesena, in programma sabato al “Manuzzi” (ore 19.30). Blucerchiati impegnati al mattino per una sessione di forza in palestra, quindi nel pomeriggio attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. Con il gruppo si è allenato anche Edoardo Soleri. Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Percorsi differenziati di recupero per Massimo Coda, Lorenzo Malanca, Simone Pafundi, Nicholas Pierini e Lorenzo Venuti”.

Blucerchiati che, come reso sempre noto dalla società, affronteranno domani una seduta d’allenamento pomeridiana

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