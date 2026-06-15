Virtus Entella: c’è l’offerta del Palermo per Di Mario
Stefano Di Mario continua ad attirare l’interesse di diverse società dopo l’ottima stagione disputata con la Virtus Entella. Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, il Palermo avrebbe deciso di accelerare concretamente per l’esterno mancino classe 2004, presentando un’offerta da 1,5 milioni di euro.
La proposta rosanero, tuttavia, non avrebbe ancora soddisfatto il club ligure, che valuta il giocatore almeno 2 milioni di euro e può contare su un contratto in scadenza nel 2029. Per questo motivo l’Entella non sembra intenzionata a concedere sconti.
Sul calciatore si registra anche l’interesse di Pisa, Verona e Cremonese. Al momento, però, le tre società si sarebbero limitate a richieste di informazioni per valutare la fattibilità dell’operazione, senza affondare il colpo.
Secondo Sestaporta.news, negli ambienti di mercato circola inoltre la sensazione che le indiscrezioni relative all’interesse di altri club possano contribuire ad alimentare una possibile asta, con l’obiettivo di spingere il Palermo ad avvicinarsi alla valutazione fissata dalla Virtus Entella.