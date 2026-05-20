Binda: «La Serie B è molto più divertente della Serie A, si lotta fino all’ultimo secondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
binda

Intervistato ai microfoni di “News.Superscommesse.it”,  Nicola Binda ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato del calcio italiano, definendo la Serie A un campionato meno spettacolare in confronto alla Serie B, dove il livello tecnico è più basso.

«Negli ultimi 20 anni, rispetto a tutti i campionati top d’Europa, la Serie A è quello cresciuto meno – ha spiegato Binda – perché ha pervaso troppo individualismo e, di conseguenza, non ha prevalso l’intero sistema calcistico. »


Binda sottolinea come non ci sia un unione di intenti: «Ciascuna società continua a pensare a sé; sono venti orticelli bellissimi, rigogliosi, ma unendoli insieme non creano un grande giardino. Non è stata cercata una strategia comune per dare valore al prodotto del massimo campionato italiano»

Il noto giornalista critica aspramente la Serie A: «È un campionato che non ha la forza contrattuale degli altri maggiori europei, perché piace poco e non emoziona, come dimostrato dalle tante partite noiose terminate con uno scialbo 0-0».

Binda fa poi un confronto con il campionato cadetto: «In Serie B, anche se il livello tecnico è più basso, ci si diverte molto di più, perché le partite vengono giocate fino all’ultimo secondo e le squadre non si risparmiano»

Infine, un analisi di come la Serie A sia diventato un campionato di passaggio: «Arrivano tanti calciatori stranieri, molti da campionati minori, che scelgono la Serie A soltanto come vetrina utile per transitare nei campionati europei di maggior rilievo; un tempo, era un punto d’arrivo per diversi calciatori internazionali, mentre ora è soltanto un luogo di passaggio e rifinitura in cui quelli che diventano più bravi, poi, vanno a cercare fortuna altrove»

 

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