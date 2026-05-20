Serie B, ritorno dei playout affidato a La Penna

Manca sempre meno al match dello “Stadio Druso di Bolzano” tra Sudtirol e Bari, valido per il ritorno dei playout. L’incontro andrà in scena venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 e sarà diretto da Federico La Penna della sezione di Roma.

Una gara cruciale per le sorti delle due squadre. Dopo il pareggio dell’andata, il Bari sarà costretto a vincere per evitare la retrocessione in Serie C, dopo una stagione negativa e sotto le aspettative.





La designazione completa di Sudtirol-Bari:

Arbitro: La Penna

Assistenti: Perrotti – Costanzo

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Marini

AVAR: Chiffi