Serie B, ritorno dei playout affidato a La Penna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
la penna

Manca sempre meno al match dello “Stadio Druso di Bolzano” tra Sudtirol e Bari, valido per il ritorno dei playout. L’incontro andrà in scena venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 e sarà diretto da Federico La Penna della sezione di Roma.

Una gara cruciale per le sorti delle due squadre. Dopo il pareggio dell’andata, il Bari sarà costretto a vincere per evitare la retrocessione in Serie C, dopo una stagione negativa e sotto le aspettative.


La designazione completa di Sudtirol-Bari:

Arbitro: La Penna

Assistenti: Perrotti – Costanzo

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Marini

AVAR: Chiffi

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