Mantova, UFFICIALE: interrotto il rapporto con Rinaudo e Bogdani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
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Con un comunicato attraverso i propri canali, il Mantova ha ufficializzato la fine del rapporto lavorativo con il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il collaboratore Erjon Bogdani. L’ex rosa aveva iniziato la sua avventura in biancorosso a stagione in corso e non sarà dunque confermato per la prossima stagione.

Questo il comunicato del club:


Mantova 1911 annuncia l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il collaboratore Erjon Bogdani. La Società BiancoRossa con il presidente Filippo Piccoli in testa intende porgere a Leandro Rinaudo e Erjon Bogdani un sentito, oltre che doveroso, ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, determinante per il conseguimento dell’obiettivo raggiunto. A Rinaudo e Bogdani l’augurio di poter ottenere nel rispettivo futuro nuove soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale.

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