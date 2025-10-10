Giornale di Sicilia: “Barbera, numeri record Il Palermo ora vuole il sold out”

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a vivere un entusiasmo crescente, alimentato da un pubblico che sta rispondendo in maniera straordinaria. I numeri parlano chiaro: oltre 30 mila spettatori in ogni gara al Barbera, cifre da Serie A per una squadra che sogna il ritorno nella massima categoria.

Secondo i dati riportati da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, nelle prime quattro partite casalinghe della stagione il club rosanero ha totalizzato 127.345 spettatori complessivi: 30.868 con la Reggiana, 32.181 con il Frosinone, 32.363 con il Bari e 31.933 nell’ultima gara. Domenica 19 ottobre, contro il Modena capolista e distante soltanto due punti, il Palermo punta al tutto esaurito: il record stagionale, poco sopra le 35 mila presenze, è a portata di mano.

Come sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, anche in trasferta il colpo d’occhio è impressionante: i settori ospiti si colorano sempre di rosanero, ma è in viale del Fante che la passione si manifesta in modo travolgente. La media spettatori attuale è di 31.836, la più alta dell’intera Serie B. Al secondo posto si trova la Sampdoria con 23.523, seguita dal Bari con 12.857. Numeri che, confrontati anche con la Serie A, pongono il Palermo ottavo in Italia per media presenze, appena dietro al Genoa (32.307).

Un dato che, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, testimonia la rinascita del legame tra squadra e tifosi. Tra i fattori determinanti c’è l’effetto Inzaghi: il tecnico, accolto come un re al suo arrivo, è diventato un simbolo della nuova identità rosanero. Le sue esultanze sotto la curva, gli abbracci ai giocatori e gli appelli a riempire gli spalti hanno conquistato i tifosi, che rispondono con cori e applausi anche nei pareggi più sofferti.

Un ruolo importante lo ha avuto anche il calciomercato. L’arrivo di giocatori esperti come Bani, Augello e Gyasi ha portato solidità e carisma, mentre l’attaccante Pohjanpalo, già protagonista nella scorsa stagione, continua a trascinare l’attacco con gol e leadership. Come ricorda Arena nel Giornale di Sicilia, persino l’amichevole estiva del 9 agosto contro il Manchester City, davanti a 34.665 spettatori, ha contribuito a riaccendere la passione del pubblico palermitano, desideroso di grandi palcoscenici.

Complessivamente, tra agosto e settembre, il Renzo Barbera ha accolto 162.010 spettatori, un dato da far invidia a molti club di Serie A. Ma per confermare davvero il sogno, il Palermo dovrà ora mantenere lo stesso passo anche sul campo: ci sono ancora 31 partite da giocare, e una città intera pronta a spingere la squadra verso la promozione.