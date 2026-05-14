Playoff Serie B: Catanzaro-Palermo affidata a Feliciani. Le designazioni delle semifinali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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Con l’avvio dei playoff di Serie B alle porte, arrivano le prime importanti decisioni: l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le sfide chiave di questa fase decisiva.

Per Juve Stabia – Monza, in programma sabato 16 maggio alle 20:00, è stato designato Ayroldi come arbitro principale, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Bianchini, con Mucera quarto uomo. In sala VAR troveremo Gariglio, supportato da Camplone come AVAR.


Nell’altra sfida cruciale, Catanzaro – Palermo, in programma alle 20:00, a dirigere il match sarà Feliciani, affiancato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina, con Turrini quarto uomo. Il VAR sarà gestito da Pairetto, mentre l’AVAR sarà Piccinni.

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