Pescara, Insigne suona la carica: «Salvezza? Sono fiducioso»

Pescara si gioca tutto nelle ultime due giornate di campionato e Lorenzo Insigne prova a trascinare l’ambiente con parole di fiducia e responsabilità. L’attaccante biancazzurro, intervenuto ai microfoni Rai e ripreso da pescarasport24.it, ha analizzato il momento delicato della squadra di Giorgio Gorgone.

Insigne ha sottolineato l’importanza delle prossime gare nella corsa salvezza: «Mancano due partite, dobbiamo essere bravi adesso a gestire i risultati. Nelle prossime due partite dobbiamo fare a tutti i costi dei punti pesanti e spero che la nostra attenzione non calerà nemmeno un minuto».





L’ex attaccante del Napoli ha poi parlato del suo ritorno a Pescara, ricordando gli inizi della sua carriera: «Sono tornato dove tutto è iniziato 14 anni fa, sono contento e orgoglioso di quello che abbiamo fatto finora. Pescara mi ha dato tanto e grazie a mister Zdeněk Zeman sono arrivato nel campionato dei grandi».

L’attaccante ha anche evidenziato i limiti mostrati dalla squadra nei momenti decisivi: «Da gennaio giochiamo molto bene, ma dobbiamo essere più concentrati fino alla fine delle partite. Non credo sia una questione fisica, ma di attenzione».

Infine, una battuta sul futuro: «Allenatore? No, c’è ancora tempo, voglio ancora giocare. Sono ancora giovane e voglio divertirmi ancora». E sulla lotta salvezza conclude con ottimismo: «Per la prima volta siamo ai playout dopo essere stati a lungo ultimi e staccati. I tifosi ci sono sempre stati vicino e questo sarà fondamentale».