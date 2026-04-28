AIA, respinto il ricorso di Zappi: confermata l’inibizione di 13 mesi

Giornata delicata per l’Associazione Italiana Arbitri. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti respinto il ricorso presentato dal presidente Antonio Zappi, confermando i 13 mesi di inibizione già stabiliti dalla Corte d’Appello federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Una decisione che comporta anche la decadenza di Zappi dalla carica di presidente dell’AIA.
In seguito al verdetto, l’Associazione Italiana Arbitri ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sui prossimi passaggi istituzionali.
«Il Presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha appena comunicato al vicepresidente vicario Francesco Massini che il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l’inibizione di 13 mesi nei suoi confronti, già disposta dalla Corte d’appello federale FIGC».
Nel comunicato viene inoltre spiegato che il Comitato Nazionale sarà convocato con urgenza per affrontare la situazione: «Il Comitato Nazionale, nel prendere atto della comunicazione, disporrà nelle prossime ore la convocazione urgente del Comitato stesso per assumere le determinazioni conseguenti».
Infine, l’AIA ha rivolto un messaggio a tutti i suoi associati in un momento definito particolarmente delicato: «In un momento particolarmente delicato per l’Associazione, viene rivolto a tutti gli associati un invito a mantenere unità, senso di appartenenza e responsabilità, continuando a operare secondo i valori fondamentali dell’AIA. Seguiranno aggiornamenti».