Palermo, relax e famiglia: Peda si gode la sosta con la mamma

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Clima disteso e sorrisi in casa Palermo dopo la vittoria di Padova. I rosanero approfittano dei giorni di riposo concessi da Inzaghi per ricaricare le energie, e tra gli scatti social delle ultime ore spicca quello pubblicato da Patryk Peda.

Il difensore polacco si è mostrato insieme alla mamma in un momento di serenità familiare, uno scatto semplice ma significativo che racconta il lato umano del gruppo rosanero alla vigilia del rush finale di stagione.


Non è l’unico a godersi la pausa: anche Edoardo Pierozzi ha condiviso nelle scorse ore una foto dalla Spagna, segno di come diversi elementi della rosa stiano sfruttando questi giorni per staccare tra viaggi e affetti.

Una pausa breve ma preziosa. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per mercoledì a Torretta, quando il Palermo tornerà a preparare la sfida contro l’Avellino al Barbera, snodo fondamentale nella corsa alla Serie A.

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