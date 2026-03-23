Spezia, ufficiale il ritorno di D’Angelo: separazione consensuale con Donadoni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
d'angelo

Lo Spezia volta pagina e riparte da una vecchia conoscenza. Il club ligure ha ufficializzato il ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina della Prima Squadra, affidandogli nuovamente la guida tecnica nel momento più delicato della stagione.

Nel comunicato diffuso dalla società, lo Spezia ha annunciato che D’Angelo, già protagonista nella prima parte dell’annata, tornerà alla guida delle Aquile insieme al suo staff tecnico. Una scelta mirata a dare continuità e conoscenza dell’ambiente in una fase cruciale del campionato.


Contestualmente, il club ha reso nota anche la separazione da Roberto Donadoni. Una decisione maturata al termine di un confronto diretto tra le parti, come spiegato dal presidente Charlie Stillitano, alla presenza del proprietario Thomas Roberts. L’addio è avvenuto in maniera consensuale, «presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra».

Una separazione che, come sottolineato dallo Spezia, mantiene intatto il rapporto di stima reciproca, «ben oltre gli aspetti sportivi». Il club ha inoltre voluto ringraziare Donadoni e il suo staff per «la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti», augurando loro il meglio per il futuro.

Ora la parola passa al campo, con D’Angelo chiamato a guidare lo Spezia in un finale di stagione decisivo per la permanenza in categoria.

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