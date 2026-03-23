Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto
È partita ufficialmente la vendita dei biglietti per Palermo-Avellino, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 5 aprile alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.
Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi con largo anticipo ai varchi d’ingresso per evitare code e garantire un accesso regolare all’impianto prima del fischio d’inizio.
Modalità d’acquisto
I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti esclusivamente attraverso:
la pagina ufficiale biglietteria del Palermo FC
i punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio)
Dal 2 dicembre 2025 è inoltre obbligatoria la registrazione al nuovo ecosistema digitale del Palermo FC per acquistare i biglietti. Gli acquisti precedenti restano consultabili tramite account Vivaticket.
Prezzi dei biglietti
Ecco il dettaglio completo dei prezzi per settore:
Centralissima
Intero: 103 €
Donne/Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne/Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne/Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne/Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo UNIPA: 25 €
Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne/Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo UNIPA: 21 €
Curve
Intero: 22 €
Donne/Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Promo UNIPA: 16 €
Agevolazioni e promozioni
Riduzioni disponibili per donne, over 65 e under 16
Biglietti under 14 acquistabili solo insieme a un titolo intero e limitati alla Gradinata Superiore Laterale
Promo UNIPA riservata a studenti con card universitaria, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio
Omaggi Under 14
I biglietti omaggio per gli Under 14 saranno disponibili fino a esaurimento nei giorni:
24 e 25 marzo
31 marzo e 1° aprile
presso l’Info Point del Barbera (ore 10-13 e 15-17).
Ticket + Hospitality
Dal 27 marzo sarà possibile acquistare anche pacchetti con servizio hospitality, fino a esaurimento disponibilità.
Cambio utilizzatore
Biglietti interi: cedibili a tutti
Ridotti donne e over 65: cedibili solo a pari categoria
Under 16 e Under 14: non cedibili
Promo UNIPA: non cedibile
Accesso allo stadio
Per entrare al Barbera sarà necessario:
documento d’identità valido
biglietto (digitale o cartaceo)
fidelity card per titoli caricati su SIAMOAQUILE CARD