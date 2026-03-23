Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

È partita ufficialmente la vendita dei biglietti per Palermo-Avellino, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 5 aprile alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi con largo anticipo ai varchi d’ingresso per evitare code e garantire un accesso regolare all’impianto prima del fischio d’inizio.





Modalità d’acquisto

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti esclusivamente attraverso:

la pagina ufficiale biglietteria del Palermo FC

i punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio)

Dal 2 dicembre 2025 è inoltre obbligatoria la registrazione al nuovo ecosistema digitale del Palermo FC per acquistare i biglietti. Gli acquisti precedenti restano consultabili tramite account Vivaticket.

Prezzi dei biglietti

Ecco il dettaglio completo dei prezzi per settore:

Centralissima

Intero: 103 €

Donne/Over 65: 82 €

Under 16: 82 €

Tribuna Centrale

Intero: 73 €

Donne/Over 65: 57 €

Under 16: 57 €

Tribuna Laterale

Intero: 48 €

Donne/Over 65: 40 €

Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore

Intero: 34 €

Donne/Over 65: 30 €

Under 16: 30 €

Promo UNIPA: 25 €

Gradinata Superiore

Intero: 28 €

Donne/Over 65: 23 €

Under 16: 23 €

Under 14: 14 €

Promo UNIPA: 21 €

Curve

Intero: 22 €

Donne/Over 65: 18 €

Under 16: 18 €

Promo UNIPA: 16 €

Agevolazioni e promozioni

Riduzioni disponibili per donne, over 65 e under 16

Biglietti under 14 acquistabili solo insieme a un titolo intero e limitati alla Gradinata Superiore Laterale

Promo UNIPA riservata a studenti con card universitaria, acquistabile solo presso l’Info Point dello stadio

Omaggi Under 14

I biglietti omaggio per gli Under 14 saranno disponibili fino a esaurimento nei giorni:

24 e 25 marzo

31 marzo e 1° aprile

presso l’Info Point del Barbera (ore 10-13 e 15-17).

Ticket + Hospitality

Dal 27 marzo sarà possibile acquistare anche pacchetti con servizio hospitality, fino a esaurimento disponibilità.

Cambio utilizzatore

Biglietti interi: cedibili a tutti

Ridotti donne e over 65: cedibili solo a pari categoria

Under 16 e Under 14: non cedibili

Promo UNIPA: non cedibile

Accesso allo stadio

Per entrare al Barbera sarà necessario:

documento d’identità valido

biglietto (digitale o cartaceo)

fidelity card per titoli caricati su SIAMOAQUILE CARD