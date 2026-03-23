Serie B, spettatori alla 32ª giornata: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76)

La Serie B conferma ancora una volta il forte legame tra squadre e tifosi. Alla 32ª giornata di campionato, i numeri sugli spettatori raccontano una fotografia chiara: il Palermo guida nettamente la classifica totale e quella delle medie, seguito dalla Sampdoria, mentre dietro si consolida un gruppo di piazze storiche e appassionate.

Il dato più impressionante è quello del Palermo, che al “Barbera” ha già portato 440.255 spettatori complessivi in 16 partite, con una media di 27.516 tifosi a gara, numeri che non hanno rivali in questa Serie B. Una leadership netta, che conferma il forte radicamento del club rosanero sul territorio.


Alle spalle dei siciliani si piazza la Sampdoria, con 373.928 spettatori totali e una media di 23.371, altro dato di altissimo livello per la categoria. Più staccate le altre, con Cesena e Frosinone che completano il podio delle medie, entrambe sopra quota 11mila presenze.

Nel dettaglio, il Cesena registra 11.326 spettatori medi, seguito dal Frosinone con 11.055. Subito dietro si collocano Modena (10.710) e Bari (10.408), a conferma della solidità di piazze storicamente calde.

Buoni anche i numeri di Avellino (9.467), Reggiana (8.962) e Catanzaro (8.932), mentre Spezia e Venezia viaggiano praticamente appaiate poco sotto le 9mila presenze medie.

Nella parte centrale della classifica troviamo Mantova (7.767), Pescara (7.661) e Padova (7.182), seguite da Monza (6.631) ed Empoli (6.584), tutte realtà che mantengono comunque una buona partecipazione sugli spalti.

Più contenuti, invece, i numeri delle ultime posizioni: Juve Stabia (4.017), Südtirol (3.784), Carrarese (3.655) ed Entella (2.696), con queste piazze che faticano maggiormente a riempire gli stadi.

Nel complesso, la Serie B si conferma un campionato vivo anche sugli spalti, con alcune realtà – su tutte Palermo e Sampdoria – capaci di fare la differenza in termini di partecipazione e passione.

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