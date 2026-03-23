Palermo, sport e inclusione: “Sport Senza Confini” accende il sogno dei giovani atleti

Palermo diventa capitale dell’inclusione grazie al progetto “Sport Senza Confini”, iniziativa itinerante dedicata ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve. Nel weekend del 21 e 22 marzo, il centro sportivo educativo “Paolo Borsellino” ha ospitato una due giorni intensa di attività, all’insegna dello sport come strumento di crescita e integrazione.

L’evento, promosso dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) con il supporto di Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia, ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi in esercizi ludico-sportivi guidati da tecnici federali specializzati. Un percorso pensato per favorire la socializzazione e aiutare i partecipanti a individuare la disciplina più adatta alle proprie capacità.





Dopo il successo della tappa inaugurale di Ancona, il progetto prosegue nel 2026 con 13 raduni su tutto il territorio nazionale, confermando una crescita costante e un impatto sempre più rilevante.

«Lo sport abbatte le barriere»

«Sport Senza Confini rappresenta per la nostra Federazione molto più di un progetto, è una visione concreta e condivisa di futuro. Crediamo profondamente che lo sport sia uno strumento straordinario di crescita, capace di abbattere barriere, di rafforzare l’autostima e di offrire a ogni bambina e bambino la possibilità di esprimere il proprio talento. Vedere giovani atleti avvicinarsi allo sport in un contesto inclusivo, qualificato e attento alle loro esigenze significa costruire basi solide non solo per il loro percorso sportivo, ma per il loro sviluppo personale. Il sostegno di partner come Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia testimonia quanto sia importante fare squadra per generare un impatto reale e duraturo sul territorio. Il nostro impegno è quello di continuare a seminare opportunità, affinché ogni tappa di Sport Senza Confini possa diventare un punto di riferimento stabile per le comunità locali e un trampolino di lancio verso un futuro senza barriere», ha dichiarato il Presidente FISPES Mariano Salvatore.

Accanto alla Federazione, fondamentale il contributo dei partner coinvolti.

«Crediamo nello sport come strumento di crescita, capace di creare legami duraturi tra persone e comunità. Con Sport Senza Confini vogliamo accompagnare un progetto che non si limita a offrire un’esperienza sportiva, ma che genera valore sociale sui territori, costruendo reti tra famiglie, associazioni, istituzioni e realtà locali. Il coinvolgimento delle cooperative Conad rappresenta un elemento fondamentale di questo percorso: grazie al loro radicamento e alla conoscenza delle comunità, ogni tappa può trasformarsi in un vero attivatore sociale. È ciò che accade a Palermo, dove la collaborazione con PAC 2000A Conad permette di dare continuità all’impegno dei Soci sul territorio nel sostenere iniziative sociali finalizzate all’inclusione di chi è più fragile», ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS.

«Per PAC 2000A Conad sostenere Sport Senza Confini significa contribuire in modo concreto alla costruzione di comunità più inclusive e partecipative. Lo sport è uno strumento potente di educazione e relazione: mette al centro le persone e aiuta i più giovani a riconoscere e valorizzare le proprie capacità. Accogliere a Palermo una tappa della Scuola Itinerante FISPES è per noi motivo di orgoglio, perché ci consente di rafforzare il dialogo con il territorio e di collaborare con realtà che condividono la stessa visione di responsabilità sociale», ha aggiunto Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad.

«I risultati raggiunti nelle prime due edizioni dimostrano quanto lo sport possa essere un motore straordinario di inclusione, crescita e partecipazione. Con “Sport Senza Confini” vogliamo contribuire a portare lo sport paralimpico a centinaia di bambini e famiglie in tutta Italia, costruendo opportunità concrete e durature. È un impegno che riflette pienamente i valori del programma “Campioni Ogni Giorno”: rendere l’accesso allo sport sempre più ampio significa investire in un futuro più equo, unito e inclusivo. Per questo siamo orgogliosi di sostenere anche la terza edizione del progetto, promuovendone la crescita al fianco di FISPES e Fondazione Conad ETS», ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

Un progetto in crescita

“Sport Senza Confini” si conferma un modello virtuoso di inclusione. Dopo aver coinvolto 344 giovani atleti nelle prime due edizioni, attraversando 26 tappe in tutta Italia, il progetto punta ora ad ampliare ulteriormente la propria rete.

L’obiettivo non è solo offrire esperienze sportive, ma creare un sistema stabile che metta in connessione federazioni, istituzioni e realtà locali, lasciando un impatto concreto e duraturo sui territori.