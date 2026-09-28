Giusy Meloni sbarca in Rai: dal 3 ottobre a Dribbling su Rai2

Nuovo passo nella carriera televisiva di Giusy Meloni. La giovane conduttrice, classe 1999, è pronta a sbarcare su Rai2: dal prossimo 3 ottobre entrerà nella squadra di Dribbling, storico programma sportivo della Rai.

A riportare la notizia è Dagospia, che richiama anche quanto pubblicato sui profili social della stessa Meloni. Dopo le esperienze nel mondo del calcio e le collaborazioni con Sportitalia, Rai e DAZN, per lei si apre dunque un nuovo capitolo professionale.





Meloni, che non ha rapporti di parentela con Giorgia Meloni, ha raccontato di avere come modello professionale Ilaria D’Amico, mentre il suo sogno resta quello di diventare attrice. Il percorso intrapreso nel giornalismo e nell’intrattenimento sportivo, però, le avrebbe fatto scoprire un settore nel quale vorrebbe continuare a crescere.

Da DAZN a Dribbling su Rai2

Secondo quanto riferisce Dagospia, il passaggio alla Rai arriverebbe anche in un momento nel quale a DAZN gli spazi per una sua ulteriore crescita sarebbero diventati più ridotti.

Nell’emittente lavorano infatti altre figure femminili molto presenti nella programmazione calcistica, tra cui Eleonora Incardona e Barbara Cirillo. Incardona, classe 1991 e siciliana, ha costruito negli anni una carriera tra televisione, sport, moda e social. Cirillo, giornalista sportiva originaria di Bari, ha invece maturato una lunga esperienza nelle emittenti locali prima di approdare a DAZN, dove è tra i volti di Vamos! – Il Sabato della Serie A.

Dagospia e il retroscena su Mezzaroma

Dagospia dedica spazio anche alla vita privata di Giusy Meloni, indicando come suo compagno Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute e figlio dell’imprenditore Pietro Mezzaroma.

La testata sostiene inoltre che Marco Mezzaroma abbia rapporti di amicizia con Giorgia e Arianna Meloni. Partendo da questa circostanza, Dagospia propone una propria lettura politica della scelta televisiva e la collega alla linea editoriale della Rai in vista dell’ultimo anno prima delle elezioni. Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione attribuita alla testata e non di un elemento che dimostri le ragioni della scelta professionale della Rai.

Il dato annunciato resta quindi il nuovo impegno televisivo: dal 3 ottobre Giusy Meloni sarà a Dribbling su Rai2, un’altra tappa della sua crescita nel racconto televisivo dello sport.