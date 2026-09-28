Palermo C5, termina 1-1 il derby col Palermo Futsal Club
Parte con un pareggio il nuovo corso targato Massimo Speciale.
Al debutto sulla panchina rosanero, il coach propone subito una squadra aggressiva e propositiva, capace di approcciare il derby con ritmo, pressing alto e grande intensità.
Primo Tempo:
I rosanero partono forte e prendono subito l’iniziativa.
Orlando recupera palla e serve Di Maria sulla destra, che mette al centro trovando Giannola, puntuale all’appuntamento con il gol dell’1-0.
Il Palermo Futsal Club reagisce e cresce con il passare dei minuti, ma senza riuscire a impensierire seriamente Scavo.
Proprio nel finale del primo tempo arriva però il pareggio: Novara calcia dalla distanza e trova l’1-1, sorprendendo il portiere rosanero.
Secondo Tempo:
Nella ripresa gli ospiti partono meglio, ma il Palermo C5 cambia nuovamente passo.
I rosanero ritrovano ritmo e intensità, aumentano la pressione e costruiscono diverse occasioni dalle parti di Morrione, senza però trovare il guizzo per riportarsi avanti.
Al Pala Don Bosco finisce 1-1.
Un pareggio che lascia il Palermo C5 con qualche rimpianto per le occasioni non concretizzate, ma che inaugura con un punto il nuovo corso sulla panchina rosanero.