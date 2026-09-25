Nations League, Italia-Belgio: azzurri sotto 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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Si chiude con il Belgio avanti 1-0 il primo tempo della sfida di Nations League contro l’Italia. Gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per trovare il gol, ma hanno dovuto fare i conti con le parate di Senne Lammens e con un palo.

Partenza vivace per entrambe le squadre. All’8’ è Charles De Ketelaere a impegnare Gianluigi Donnarumma, bravo a respingere la conclusione. Un minuto più tardi arriva la grande chance per l’Italia: Francesco Pio Esposito riceve in area e calcia, superando Lammens, ma il pallone si stampa sul palo.


Al 18’ ancora Italia pericolosa con Moise Kean, la cui conclusione dal limite viene respinta da un ottimo intervento di Lammens. Il Belgio, però, cresce e al 21’ trova il vantaggio: Mika Godts si rende protagonista di una splendida azione personale e conclude con precisione nell’angolino basso, battendo Donnarumma.

Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio. Al 23’ De Ketelaere impegna nuovamente Donnarumma con una conclusione potente, mentre un minuto più tardi Raskin va vicino al gol con un tiro da posizione ravvicinata, respinto dal portiere azzurro.

L’Italia prova a reagire e nel finale costruisce qualche buona azione. Al 36’ Cambiaghi serve Kean, che conclude di poco a lato, mentre al 41’ è lo stesso Cambiaghi a tentare la conclusione, senza però impensierire Lammens.

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro Daniel Siebert manda le squadre negli spogliatoi. Belgio avanti 1-0, ma Italia ancora pienamente in partita dopo un primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti.

 

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