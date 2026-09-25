Serie A: anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata
La Serie A ha definito il calendario di anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata, con il programma che accompagnerà il campionato fino alla prima parte di gennaio 2027.
Si parte nel weekend del 21-23 novembre, con sfide di rilievo come Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Atalanta-Inter. La 13ª giornata, in programma dal 27 al 30 novembre, propone invece Inter-Genoa, Roma-Monza e Como-Juventus.
Tra gli appuntamenti più interessanti della 14ª giornata spiccano Bologna-Roma, Napoli-Lecce, Juventus-Udinese e Milan-Parma. Nella 15ª giornata riflettori puntati sul derby Lazio-Roma e sul big match Napoli-Milan, mentre il 19 dicembre, per la 16ª, sarà la volta di Roma-Juventus e Atalanta-Napoli.
Il nuovo anno si aprirà con la 17ª giornata, distribuita tra il 2 e il 3 gennaio, con Monza-Milan, Parma-Napoli e Bologna-Juventus tra le gare più attese. La 18ª giornata è invece concentrata tra il 5 e il 7 gennaio, con Milan-Fiorentina, Juventus-Torino e Lazio-Inter.
A chiudere questo blocco di calendario sarà la 19ª giornata, dal 9 all’11 gennaio 2027. In programma, tra le altre, Roma-Milan, Torino-Atalanta e soprattutto Inter-Juventus, prevista domenica 10 gennaio alle 20.45. Le partite saranno trasmesse tra DAZN e Sky, secondo la suddivisione indicata per ciascun incontro.
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma – Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli – Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus – Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna – Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan – Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta – Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza – Fiorentina DAZN/SKY
13ª GIORNATA
27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia – Bologna DAZN/SKY
28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone – Parma DAZN
28/11/2026 Sabato 18.00 Torino – Lazio DAZN
28/11/2026 Sabato 20.45 Inter – Genoa DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese – Fiorentina DAZN
29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Napoli DAZN
29/11/2026 Domenica 18.00 Roma – Monza DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 20.45 Como – Juventus DAZN
30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce – Atalanta DAZN
30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari – Milan DAZN
14ª GIORNATA
04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna – Roma DAZN
05/12/2026 Sabato 15.00 Monza – Como DAZN
05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone – Inter DAZN
05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli – Lecce DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa – Torino DAZN
06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio – Atalanta DAZN
06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus – Udinese DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 20.45 Milan – Parma DAZN
07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia – Sassuolo DAZN
07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina – Cagliari DAZN/SKY
15ª GIORNATA
11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese – Frosinone DAZN
12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari – Venezia DAZN
12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce – Sassuolo DAZN
12/12/2026 Sabato 20.45 Como – Bologna DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio – Roma DAZN
13/12/2026 Domenica 15.00 Inter – Torino DAZN
13/12/2026 Domenica 18.00 Parma – Fiorentina DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli – Milan DAZN
14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta – Genoa DAZN
14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus – Monza DAZN
16ª GIORNATA
18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone – Lazio DAZN/SKY
18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce – Inter DAZN
19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo – Parma DAZN
19/12/2026 Sabato 18.00 Milan – Como DAZN
19/12/2026 Sabato 20.45 Roma – Juventus DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina – Bologna DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Torino – Cagliari DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia – Monza DAZN
20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa – Udinese DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta – Napoli DAZN
17ª GIORNATA
02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari – Genoa DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina – Lazio DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Torino – Venezia DAZN/SKY
02/01/2027 Sabato 18.00 Roma – Frosinone DAZN
02/01/2027 Sabato 20.45 Monza – Milan DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 12.30 Inter – Sassuolo DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Como – Lecce DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese – Atalanta DAZN
03/01/2027 Domenica 18.00 Parma – Napoli DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna – Juventus DAZN
18ª GIORNATA
05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa – Monza DAZN
05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia – Roma DAZN/SKY
05/01/2027 Martedì 20.45 Milan – Fiorentina DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus – Torino DAZN
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone – Bologna DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce – Parma DAZN
06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta – Como DAZN
06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio – Inter DAZN
07/07/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo – Udinese DAZN
07/07/2027 Giovedì 20.45 Napoli – Cagliari DAZN
19ª GIORNATA
09/01/2027 Sabato 15.00 Monza – Frosinone DAZN
09/01/2027 Sabato 18.00 Roma – Milan DAZN
09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna – Genoa DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 12.30 Como – Lazio DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina – Lecce DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Parma – Venezia DAZN
10/01/2027 Domenica 18.00 Torino – Atalanta DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 20.45 Inter – Juventus DAZN
11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari – Sassuolo DAZN
11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese – Napoli DAZN/SKY
Foto: Sito Serie A