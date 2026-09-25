Serie A: anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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La Serie A ha definito il calendario di anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata, con il programma che accompagnerà il campionato fino alla prima parte di gennaio 2027.

Si parte nel weekend del 21-23 novembre, con sfide di rilievo come Napoli-TorinoMilan-Frosinone e Atalanta-Inter. La 13ª giornata, in programma dal 27 al 30 novembre, propone invece Inter-GenoaRoma-Monza e Como-Juventus.


Tra gli appuntamenti più interessanti della 14ª giornata spiccano Bologna-RomaNapoli-LecceJuventus-Udinese e Milan-Parma. Nella 15ª giornata riflettori puntati sul derby Lazio-Roma e sul big match Napoli-Milan, mentre il 19 dicembre, per la 16ª, sarà la volta di Roma-Juventus e Atalanta-Napoli.

Il nuovo anno si aprirà con la 17ª giornata, distribuita tra il 2 e il 3 gennaio, con Monza-MilanParma-Napoli e Bologna-Juventus tra le gare più attese. La 18ª giornata è invece concentrata tra il 5 e il 7 gennaio, con Milan-FiorentinaJuventus-Torino e Lazio-Inter.

A chiudere questo blocco di calendario sarà la 19ª giornata, dal 9 all’11 gennaio 2027. In programma, tra le altre, Roma-MilanTorino-Atalanta e soprattutto Inter-Juventus, prevista domenica 10 gennaio alle 20.45. Le partite saranno trasmesse tra DAZN e Sky, secondo la suddivisione indicata per ciascun incontro.

21/11/2026 Sabato 18.00 Parma – Roma DAZN

21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli – Torino DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus – Venezia DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna – Udinese DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Genoa DAZN

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan – Frosinone DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta – Inter DAZN

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza – Fiorentina DAZN/SKY

13ª GIORNATA

27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia – Bologna DAZN/SKY

28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone – Parma DAZN

28/11/2026 Sabato 18.00 Torino – Lazio DAZN

28/11/2026 Sabato 20.45 Inter – Genoa DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese – Fiorentina DAZN

29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Napoli DAZN

29/11/2026 Domenica 18.00 Roma – Monza DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 20.45 Como – Juventus DAZN

30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce – Atalanta DAZN

30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari – Milan DAZN

14ª GIORNATA

04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna – Roma DAZN

05/12/2026 Sabato 15.00 Monza – Como DAZN

05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone – Inter DAZN

05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli – Lecce DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa – Torino DAZN

06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio – Atalanta DAZN

06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus – Udinese DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 20.45 Milan – Parma DAZN

07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia – Sassuolo DAZN

07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina – Cagliari DAZN/SKY

15ª GIORNATA

11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese – Frosinone DAZN

12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari – Venezia DAZN

12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce – Sassuolo DAZN

12/12/2026 Sabato 20.45 Como – Bologna DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio – Roma DAZN

13/12/2026 Domenica 15.00 Inter – Torino DAZN

13/12/2026 Domenica 18.00 Parma – Fiorentina DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli – Milan DAZN

14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta – Genoa DAZN

14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus – Monza DAZN

16ª GIORNATA

18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone – Lazio DAZN/SKY

18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce – Inter DAZN

19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo – Parma DAZN

19/12/2026 Sabato 18.00 Milan – Como DAZN

19/12/2026 Sabato 20.45 Roma – Juventus DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina – Bologna DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Torino – Cagliari DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia – Monza DAZN

20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa – Udinese DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta – Napoli DAZN

17ª GIORNATA

02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari – Genoa DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina – Lazio DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Torino – Venezia DAZN/SKY

02/01/2027 Sabato 18.00 Roma – Frosinone DAZN

02/01/2027 Sabato 20.45 Monza – Milan DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 12.30 Inter – Sassuolo DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Como – Lecce DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese – Atalanta DAZN

03/01/2027 Domenica 18.00 Parma – Napoli DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna – Juventus DAZN

18ª GIORNATA

05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa – Monza DAZN

05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia – Roma DAZN/SKY

05/01/2027 Martedì 20.45 Milan – Fiorentina DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus – Torino DAZN

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone – Bologna DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce – Parma DAZN

06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta – Como DAZN

06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio – Inter DAZN

07/07/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo – Udinese DAZN

07/07/2027 Giovedì 20.45 Napoli – Cagliari DAZN

19ª GIORNATA

09/01/2027 Sabato 15.00 Monza – Frosinone DAZN

09/01/2027 Sabato 18.00 Roma – Milan DAZN

09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna – Genoa DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 12.30 Como – Lazio DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina – Lecce DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Parma – Venezia DAZN

10/01/2027 Domenica 18.00 Torino – Atalanta DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 20.45 Inter – Juventus DAZN

11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari – Sassuolo DAZN

11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese – Napoli DAZN/SKY

Foto: Sito Serie A

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