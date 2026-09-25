Serie A: anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata

La Serie A ha definito il calendario di anticipi e posticipi dalla 12ª alla 19ª giornata, con il programma che accompagnerà il campionato fino alla prima parte di gennaio 2027.

Si parte nel weekend del 21-23 novembre, con sfide di rilievo come Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Atalanta-Inter. La 13ª giornata, in programma dal 27 al 30 novembre, propone invece Inter-Genoa, Roma-Monza e Como-Juventus.





Tra gli appuntamenti più interessanti della 14ª giornata spiccano Bologna-Roma, Napoli-Lecce, Juventus-Udinese e Milan-Parma. Nella 15ª giornata riflettori puntati sul derby Lazio-Roma e sul big match Napoli-Milan, mentre il 19 dicembre, per la 16ª, sarà la volta di Roma-Juventus e Atalanta-Napoli.

Il nuovo anno si aprirà con la 17ª giornata, distribuita tra il 2 e il 3 gennaio, con Monza-Milan, Parma-Napoli e Bologna-Juventus tra le gare più attese. La 18ª giornata è invece concentrata tra il 5 e il 7 gennaio, con Milan-Fiorentina, Juventus-Torino e Lazio-Inter.

A chiudere questo blocco di calendario sarà la 19ª giornata, dal 9 all’11 gennaio 2027. In programma, tra le altre, Roma-Milan, Torino-Atalanta e soprattutto Inter-Juventus, prevista domenica 10 gennaio alle 20.45. Le partite saranno trasmesse tra DAZN e Sky, secondo la suddivisione indicata per ciascun incontro.