R Star Palermo Football Meeting, Meluso: «A Lecce non ero pronto per la Serie A. Napoli e Perugia errori di valutazione»

Mauro Meluso ripercorre alcuni passaggi della propria carriera da direttore sportivo. A margine dell’R Star Palermo Football Meeting, il dirigente ha parlato delle esperienze vissute a Lecce, Napoli e Perugia, soffermandosi anche sugli errori commessi durante il proprio percorso professionale.

Uno dei ricordi principali riguarda la scalata compiuta con il Lecce dalla Serie C alla Serie A. Proprio l’arrivo nella massima categoria, però, mise Meluso davanti a difficoltà che oggi riconosce apertamente: «Ricordi legati al mondo del calcio? Ricordo che quando ero a Lecce facemmo una scalata dalla Serie C alla Serie A, ma arrivato in Serie A non ero pronto, né io né il mio gruppo di lavoro».





Meluso ha quindi raccontato una scelta di mercato che non diede i risultati sperati: «Mi fissai per prendere un nazionale rumeno. Lo presi e poi andò malissimo. Il calciatore non fu così impattante come pensavo. Era un nazionale rumeno, ma aveva dei problemi caratteriali molto marcati».

Non tutte le scommesse, però, andarono allo stesso modo. Il dirigente ha ricordato anche un’intuizione decisamente più fortunata: «Un giocatore che presi a Pisa, retrocesso col Viareggio in Serie D, poi fece una carriera splendida».

Nel corso dell’R Star Palermo Football Meeting, Meluso ha affrontato anche le più recenti esperienze vissute al Perugia e al Napoli, ammettendo di avere commesso degli errori nella valutazione delle situazioni in cui si era inserito.

«Errore di valutazione da parte mia, non c’erano i presupposti, come mi era già accaduto al Napoli. C’erano un po’ di problemi, è stato un errore di valutazione da parte mia. Ma ora sono pronto».

Parole con le quali Meluso ha ripercorso senza nascondersi alcune delle tappe più significative della propria carriera, riconoscendo gli errori e le difficoltà incontrate, ma sottolineando allo stesso tempo di sentirsi pronto per una nuova esperienza.