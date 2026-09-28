Corriere dello Sport: “Empoli, Pagliuca verso l’addio: Andreoletti pronto a prendere la squadra”

Ore decisive in casa Empoli per il futuro della panchina. Dopo una domenica dedicata alle riflessioni, la situazione non sembra essere cambiata: Guido Pagliuca è sempre più vicino all’addio e nella giornata di oggi è previsto l’incontro con la società per trovare una soluzione. Come scrive Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, sul tavolo ci sono le ipotesi dell’esonero e della risoluzione.

Alla base della separazione ci sarebbero alcune frizioni maturate dopo la gara contro il Modena, sia con la squadra sia con la società. Una risoluzione permetterebbe inoltre al tecnico di Cecina di tornare rapidamente in panchina altrove.





Nella mattinata di ieri, secondo quanto riferisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, sarebbero arrivati nuovi attestati di stima da parte dei giocatori nei confronti dell’allenatore, che aveva salutato la squadra dopo l’allenamento di sabato al Centro Sportivo di Petroio. Nonostante questo, appare ormai difficile ricucire il rapporto: la società avrebbe metabolizzato la separazione e starebbe già lavorando sul sostituto.

Andreoletti pronto per l’Empoli

Il nome in pole è quello di Matteo Andreoletti, già accostato all’Empoli durante l’estate. Il profilo individuato è quello di un tecnico giovane, reduce da esperienze importanti e soprattutto dalla vittoria del campionato di Serie C alla guida del Padova.

Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, qualora oggi venisse raggiunto l’accordo per la separazione da Pagliuca, l’annuncio di Andreoletti potrebbe arrivare già in serata o, al massimo, nella giornata di domani.

Il trentasettenne, nato ad Alzano Lombardo, ha già maturato esperienze con i settori giovanili di Lecco e Pro Patria e successivamente sulle panchine di Seregno, Inveruno, Sanremese, Benevento e Padova.

L’Empoli potrebbe quindi tornare ad allenarsi domani direttamente agli ordini del nuovo tecnico. Sul fronte dei giocatori, Stiven Shpendi e Matteo Egan dovrebbero lavorare a parte, mentre è previsto lavoro differenziato anche per il giovane attaccante Salvatore Monaco.

Pagliuca può ripartire dalla Carrarese

L’eventuale risoluzione con l’Empoli potrebbe aprire immediatamente un’altra porta a Pagliuca. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport riferisce infatti che anche la Carrarese sta vivendo ore delicate per la propria panchina.

La posizione di Gabriele Cioffi è a rischio e Pagliuca rappresenterebbe il candidato principale per un’eventuale sostituzione. In seconda battuta è emerso il nome di Leonardo Semplici, indicato davanti a Luca D’Angelo, mentre sarebbero tramontate le candidature di Roberto Breda e Fabrizio Castori.

La Carrarese tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio dopo l’amichevole disputata sabato mattina contro la Primavera del Pisa. Schiavi resta fuori per infortunio, mentre Bonfanti e Vujevic sono tornati a lavorare con il gruppo.