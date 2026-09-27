Cassani dopo il Miccoli Legends Game: «L’affetto di Palermo dopo 15 anni vale più di qualunque titolo»

Il ritorno al Renzo Barbera per il Miccoli Legends Game ha lasciato emozioni profonde anche in Mattia Cassani. L’ex difensore rosanero, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha raccontato le sensazioni vissute nella serata dedicata a Fabrizio Miccoli.

Cassani ha voluto innanzitutto rendere omaggio all’ex capitano del Palermo e ricordare il rapporto costruito durante gli anni trascorsi insieme in rosanero:





«Il giusto tributo a un giocatore formidabile, e a un compagno di squadra con un grande cuore».

L’ex difensore ha poi descritto l’emozione di essere tornato sul terreno di gioco del Barbera insieme a tanti protagonisti di quella squadra:

«Una bellissima serata tra ricordi, sorrisi e belle sensazioni sul terreno verde, che ci ha visti protagonisti di questa storia bellissima in rosanero».

Infine, Cassani ha dedicato un pensiero speciale alla città e ai tifosi palermitani, sottolineando come il legame sia rimasto intatto nonostante il trascorrere degli anni:

«L’affetto di Palermo e dei palermitani dopo 15 anni vale più di qualunque titolo o piazzamento. Grazie di tutto col ❤️».

Parole che testimoniano ancora una volta il legame tra Cassani e Palermo, riemerso in occasione della serata che ha riportato al Barbera tanti protagonisti di un’importante pagina della storia rosanero.

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