Miccoli Legends Game, le emozioni del Barbera nella fotogallery di Alessandra Lo Monaco

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Miccoli Match (59)

Una notte di emozioni, ricordi e colori rosanero al Renzo Barbera. The Last Match – Miccoli Legends Game ha riportato sul prato dello stadio palermitano tanti protagonisti del passato per celebrare Fabrizio Miccoli e il suo ultimo ballo davanti al pubblico di Palermo.

Una serata speciale, vissuta tra calcio, sorrisi e momenti di grande emozione. Dal ritorno in campo degli ex rosanero fino all’abbraccio finale riservato a Miccoli, il Barbera ha fatto da cornice alla festa dedicata all’ex capitano.


I Love Palermo Calcio vi propone la fotogallery del match realizzata da Alessandra Lo Monaco, con le immagini che raccontano i protagonisti e i momenti della serata.

Di seguito tutti gli scatti di The Last Match – Miccoli Legends Game.

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