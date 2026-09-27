Pohjanpalo: «Palermo è una grande squadra. Aspettiamo tanti gol e naturalmente l’obiettivo è la Serie A»

Una serata speciale per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo ha raggiunto quota 90 presenze con la Finlandia e ha festeggiato il traguardo realizzando la sua prima tripletta con la Nazionale. Al termine della gara vinta 7-0 contro San Marino, il centravanti rosanero ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni di San Marino RTV, parlando anche del Palermo e dell’obiettivo Serie A.

Una grande prestazione personale e di squadra.





«Sì, una grande partita. Tutta di squadra, 7-0. Perfetto per questa competizione e per me che ho segnato la mia prima tripletta in Nazionale».

Hai segnato una tripletta e raggiunto quota 90 presenze con la Nazionale. Una serata a San Marino da ricordare?

«Sono molto felice. Sì, una notte speciale, sono più di 20 gol con la Nazionale e 90 partite. Sono molto felice per queste cose. Adesso mi concentrerò per la prossima partita. Martedì in casa».

Una tripletta da dedicare anche ai tifosi del Palermo?

«Nell’ultimo anno è arrivata una contro la Carrarese e un’altra contro il Sassuolo. Questa è per me la prima tripletta con la Nazionale. Aspettiamo il ritorno con il Palermo. Aspettiamo tanti gol».

Ti trovi molto bene in Italia?

«Sì, sono molto felice. Non solo io, ma anche la mia famiglia. Palermo è una bella città, in una bella regione. La città è molto calda. Poi, da giocatore, è bello giocare in una grande squadra».

L’obiettivo è la Serie A con il Palermo?

«Sì, questo naturalmente non è una sorpresa».

Pohjanpalo chiude così una notte da ricordare, tra il traguardo delle 90 presenze, la prima tripletta con la Finlandia e uno sguardo già rivolto al ritorno in rosanero e all’obiettivo dichiarato del Palermo.