Turchia-Italia, azzurri avanti 3-0 all’intervallo: Bastoni, Frattesi e Kayode firmano il tris

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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L’Italia chiude il primo tempo contro la Turchia con un netto 3-0, al termine di una frazione dominata dagli Azzurri. La squadra di Roberto Mancini parte subito con grande intensità e trova il vantaggio al 9’.

A sbloccare la gara è Alessandro Bastoni, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a liberarsi in area e a battere Bayindir con una conclusione precisa sotto la traversa.


La Turchia prova a reagire, ma l’Italia continua a creare occasioni. Al 22’ arriva il raddoppio: Davide Frattesi è il più rapido a raccogliere il pallone in area e da pochi passi firma il 2-0.

Passano appena cinque minuti e gli Azzurri calano il tris. Al 27’ Michael Kayode, al debutto con la Nazionale maggiore, riceve l’assist di Francesco Pio Esposito e con una conclusione chirurgica trova l’angolino, regalando all’Italia il 3-0.

Nel finale la Turchia prova ad aumentare la pressione, ma la difesa azzurra controlla senza particolari affanni. Da segnalare anche alcune conclusioni di Raspadori e Sebastiano Esposito, senza però trovare il quarto gol.

Sul fronte disciplinare, il primo tempo è caratterizzato da diversi interventi fallosi. Can Uzun viene ammonito al 38’, mentre il gioco viene più volte interrotto dall’arbitro Michael Oliver per gli interventi di entrambe le squadre.

Dopo due minuti di recupero, arriva il fischio che manda le squadre negli spogliatoi: Turchia 0-3 Italia.

Turchia-Italia, il tabellino all’intervallo

TURCHIA 0-3 ITALIA

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz.
CT: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, S. Esposito.
CT: Roberto Mancini. Arbitro: Michael Oliver.

Marcatori: 9’ Bastoni (I), 22’ Frattesi (I), 27’ Kayode (I).

Ammoniti: 38’ Can Uzun (Turchia).

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