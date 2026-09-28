Benevento, Carli avverte: «La Serie B è un altro campionato»

Il Benevento ha iniziato la stagione con risultati importanti, ma in casa giallorossa l’invito è a mantenere i piedi per terra. A ribadirlo è stato Marcello Carli, direttore tecnico del club, intervenuto a margine della presentazione del San Giorgio la Molara.

Carli ha evidenziato le differenze tra la Serie B e la Serie C, sottolineando quanto sia impegnativa la nuova categoria: «Questo primo scorcio di stagione ci ha fatto capire in che campionato stiamo giocando. Non è la Serie C, lo abbiamo toccato con mano».





Le vittorie conquistate contro Verona e Carrarese non devono però generare eccessivo entusiasmo: «Non devono illuderci, questo è un torneo difficile e ci sarà da soffrire per tutto l’arco della stagione».

Il dirigente ha comunque mostrato fiducia nelle qualità della squadra: «La squadra sta dimostrando di avere tutte le qualità giuste per stabilizzarsi in questa categoria».

Infine, Carli ha parlato anche del rapporto tra il Benevento e il territorio, sottolineando l’importanza della vicinanza del presidente Oreste Vigorito alla provincia e il legame con i tifosi che ogni domenica seguono la squadra al Vigorito.