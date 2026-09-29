Calabro torna su Palermo-Padova: «Moro? Quel gol lo farà quando starà bene fisicamente»

Antonio Calabro torna sulla sfida disputata dal Padova al Renzo Barbera contro il Palermo. Ospite della prima puntata stagionale di Centrocampo, talk di PadovaSport.TV, il tecnico biancoscudato ha analizzato il rendimento del reparto offensivo soffermandosi in particolare su Luca Moro e su una delle occasioni avute dall’attaccante nella gara contro i rosanero.

«Stiamo ovviamente analizzando il rendimento degli attaccanti ma non sono preoccupato», ha spiegato Calabro, che ha quindi richiamato proprio l’episodio del Barbera parlando delle condizioni del suo centravanti.





«Luca Moro? Si sta prodigando tanto, quando starà bene fisicamente e avrà la condizione e la reattività giuste, quel gol di Palermo… lo fa».

Calabro ha poi analizzato nel dettaglio la giocata, spiegando cosa avrebbe potuto fare diversamente l’attaccante in quella circostanza: «Avrebbe dovuto stoppare la palla, appoggiare il piede sinistro e calciare. Invece ha fatto più di due appoggi, che hanno permesso ad Augello di rientrare».

Il tecnico del Padova ha allargato quindi il discorso al funzionamento complessivo della fase offensiva: «Non sono ancora contento della qualità complessiva, dobbiamo migliorare le risorse che arrivano agli attaccanti».

Nell’intervento a PadovaSport.TV, Calabro ha parlato anche di Bortolussi e della maggiore concorrenza presente in questa stagione: «Quest’anno ha più concorrenza, l’anno scorso praticamente giocava sempre lui anche quando era a mezzo servizio perché era l’unico ad avere determinate caratteristiche. C’è meno spazio per il minutaggio e quindi probabilmente ci mette di più a trovare la condizione».

Un’analisi che riporta dunque Calabro alla partita del Barbera e a quell’occasione di Moro sulla quale Augello riuscì a recuperare, impedendo all’attaccante biancoscudato di concretizzare la giocata.