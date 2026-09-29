Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, Palermo sulla pelle: «Vivere qui è fantastico, con la gente un rapporto speciale»”

Mentre Alessandro Gabrielloni attende la propria occasione in rosanero, Joel Pohjanpalo prosegue il suo tour europeo con la Finlandia. Oggi l’attaccante del Palermo sarà impegnato in Nations League contro la Bielorussia, con l’obiettivo di dare continuità alla tripletta realizzata contro San Marino, la prima con la maglia della propria Nazionale.

Come racconta il Corriere dello Sport, in Finlandia Pohjanpalo continua a essere un personaggio di primo piano. Ieri Yle, la televisione di Stato finlandese, gli ha dedicato uno speciale all’interno di un programma di approfondimento sportivo, realizzato proprio a Palermo.





Intervistato dalla giornalista Jenna Vehviläinen tra gli ulivi del centro sportivo di Torretta, Pohjanpalo ha raccontato non soltanto la propria esperienza da calciatore, ma anche il rapporto che sta costruendo con Palermo e con la città.

«Vivere a Palermo è fantastico, diverso rispetto a Venezia. Hai il sole quasi tutti i giorni e il cibo è fra i migliori al mondo», ha raccontato l’attaccante, nelle dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

Un legame che va oltre il campo e coinvolge inevitabilmente anche il rapporto con i tifosi: «Qui il Palermo si sente sulla pelle, costa qualcosa in termini di privacy ma crea con la gente un rapporto speciale. E ti stimola a dare sempre il massimo».

Altri dieci giorni con la Finlandia

Il periodo lontano da Torretta non è ancora terminato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Pohjanpalo resterà a disposizione della Finlandia per altri dieci giorni. Dopo l’impegno odierno contro la Bielorussia, il calendario prevede infatti le partite del 3 e del 6 ottobre contro Albania e ancora Bielorussia.

La tripletta contro San Marino ha rilanciato il centravanti, che vuole continuare ad aumentare il proprio bottino realizzativo con la Nazionale.

Sono già 22 i gol segnati con la Finlandia e, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Pohjanpalo proverà ad arricchire ulteriormente il proprio score prima di tornare a disposizione del Palermo.