Tuttosport: “Palermo, Fortin è un tesoretto: decisivo tra i pali, i rosanero hanno il diritto di riscatto”

Da terzo portiere a protagonista di un Palermo ancora imbattuto. La storia di Mattia Fortin è una delle dimostrazioni della profondità dell’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il giovane estremo difensore ha sfruttato nel migliore dei modi le opportunità ricevute, facendosi trovare pronto di fronte ai problemi fisici di Mattia Perin e Jesse Joronen.

Fortin è figlio d’arte. Suo padre Marco, classe 1974, ha difeso tra le altre le porte di Treviso, Siena, Cagliari e Vicenza, oltre a vivere un’esperienza in Grecia con l’Aek Larnaca. Una carriera nella quale ha collezionato anche 73 presenze in Serie A. Una curiosità lega padre e figlio: entrambi hanno scelto il numero 14, richiamo al cognome Fortin e alla pronuncia inglese del numero.





Come ricorda Gianluca Scaduto su Tuttosport, Mattia è cresciuto nel settore giovanile del Padova, prima del prestito al Legnago per accumulare esperienza. Tornato in biancoscudato, è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B nella stagione 2024/25: 38 presenze, 24 reti incassate e 17 clean sheet.

Numeri che hanno attirato l’attenzione del Lens, che lo ha acquistato nell’estate del 2025. Dopo le difficoltà nel trovare spazio in Francia, Fortin è tornato al Padova, dove ha esordito in Serie B, rimanendo però sotto il controllo del club francese.

Il Palermo ha il diritto di riscatto

La scorsa estate il Lens lo ha ceduto in prestito al Palermo. Gianluca Scaduto su Tuttosport evidenzia un particolare importante in prospettiva: il club rosanero può contare su un diritto di riscatto. Secondo il valore riportato da Transfermarkt e citato dal quotidiano, il cartellino del portiere è attualmente valutato 2,2 milioni di euro.

Le assenze di Perin e Joronen hanno permesso a Fortin di trovare immediatamente spazio. Il portiere ha già disputato cinque partite, due delle quali in Coppa Italia, risultando più volte tra i migliori della squadra di Inzaghi.

Tra le prestazioni maggiormente significative viene indicato l’1-1 di Avellino del 13 settembre. Nel finale Fortin ha effettuato diversi interventi decisivi, impedendo agli irpini di trovare il gol della vittoria.

Il rendimento del giovane estremo difensore permette così a Inzaghi di affrontare senza particolari timori le assenze nel reparto. Oltre alla sicurezza mostrata tra i pali, viene sottolineata anche la sua esplosività.

Il futuro tra Lens e Palermo

Il prosieguo della stagione sarà importante anche per capire quale potrà essere il futuro di Fortin. Il numero di presenze che riuscirà a collezionare e il cammino del Palermo potrebbero incidere sulle valutazioni relative al riscatto dal Lens.

Come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, per Fortin potrebbe quindi aprirsi la strada della conferma in rosanero. Il giovane portiere sta intanto sfruttando al massimo lo spazio ricevuto, trasformandosi da terza scelta in una risorsa preziosa per il Palermo.