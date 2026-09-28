Nations League, Turchia-Italia 1-4: gli Azzurri dominano e chiudono la partita con un poker

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
HTU54egXsAAuBEM

L’Italia supera con autorità la Turchia per 4-1 al termine di una gara dominata dagli Azzurri, capaci di indirizzare il match già nel primo tempo e di gestire con personalità la reazione turca nella ripresa.

La squadra italiana parte subito con grande intensità e, dopo appena otto minuti, sfiora il vantaggio con Francesco Pio Esposito. Il gol arriva però al 9′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alessandro Bastoni trova lo spazio giusto in area e con una conclusione precisa sotto la traversa batte Altay Bayindir.


L’Italia continua a spingere e al 22′ arriva il raddoppio. Davide Frattesi, ben appostato a pochi passi dalla porta, raccoglie il pallone e lo deposita in rete per il 2-0.

Passano appena cinque minuti e gli Azzurri calano il tris. Al 27′ Michael Kayode riceve un ottimo assist di Francesco Pio Esposito, entra in area e piazza il pallone vicino al palo destro con una conclusione chirurgica. È 3-0 e la partita sembra già indirizzata.

La Turchia prova a reagire, ma l’Italia mantiene il controllo. Raspadori ed Esposito cercano a loro volta la via del gol, senza però riuscire ad aumentare il vantaggio prima dell’intervallo.

La Turchia accorcia, ma l’Italia risponde subito

Nella ripresa Vincenzo Montella prova a cambiare volto alla Turchia con diversi cambi e la squadra turca parte con maggiore aggressività. Al 47′ arriva infatti il gol che riapre parzialmente la partita: Barış Yılmaz sfrutta l’assist di Oğuz Aydın e supera il portiere italiano, portando il risultato sul 3-1.

La risposta italiana, però, è immediata e soprattutto spettacolare. Al 50′ Sandro Tonali tenta un pallonetto dalla distanza approfittando della posizione avanzata del portiere turco: il pallone colpisce il palo. Sulla ribattuta arriva Francesco Pio Esposito, che anticipa tutti e firma di testa il quarto gol italiano. 4-1.

La Turchia prova ancora a rendersi pericolosa. Al 56′ Barış Yılmaz trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Arda Güler e Kerem Aktürkoğlu tentano poi di impensierire la difesa italiana, senza riuscire a riaprire la gara.

Finale senza sorprese

L’Italia continua a creare occasioni anche nel finale. Al 72′ Nicolò Cambiaghi riceve un ottimo pallone filtrante in area e calcia verso l’angolino, ma trova una splendida risposta del portiere turco.

Roberto Mancini procede con le sostituzioni, inserendo anche Issa Doumbia, Alessandro Romano, Gianluca Scamacca e, nel finale, Giovanni Di Lorenzo. La Turchia cerca almeno il secondo gol, ma la difesa italiana resiste. Negli ultimi minuti Arda Güler prova ancora la conclusione dalla distanza, mentre gli attacchi turchi vengono neutralizzati dalla retroguardia azzurra. Dopo due minuti di recupero, Michael Oliver fischia la fine: Italia 4, Turchia 1.

Un successo costruito soprattutto nel primo tempo, con tre gol in poco meno di mezz’ora, e consolidato nella ripresa grazie alla pronta risposta al tentativo di rimonta turco. Tra i protagonisti del poker azzurro figurano Bastoni, Frattesi, Kayode e Francesco Pio Esposito, autore del quarto gol.

 

Turchia-Italia, il tabellino finale

TURCHIA 1-4 ITALIA

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz.
CT: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, S. Esposito.
CT: Roberto Mancini.

Arbitro: Michael Oliver.

Marcatori: 9’ Bastoni (I), 22’ Frattesi (I), 27’ Kayode (I), 47’ Yilmaz (T), 50’ F. P. Esposito (I).

Ammoniti: 38’ Can Uzun (Turchia), 54’ Barış Yılmaz (Turchia), 72’ Ozan Kabak (Turchia).

Note: al 56’ annullato un gol a Barış Yılmaz (Turchia) per fuorigioco.

 

Altre notizie

HTU54egXsAAuBEM

Turchia-Italia, azzurri avanti 3-0 all’intervallo: Bastoni, Frattesi e Kayode firmano il tris

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Immagine

Nations League, Turchia-Italia: le formazioni ufficiali. Gli Esposito dal 1’, esordio per Kayode

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Screenshot 2026-09-28 064843

Corriere dello Sport: “Italia, Mancini cambia tutto contro la Turchia: otto-nove novità. Pio Esposito guida l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia, Mancini alla vigilia della Turchia: «Cambieremo qualcosa. Romano? Ha fatto un’ottima partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Screenshot 2026-09-27 093149

Gazzetta dello Sport: “Italia, rivoluzione Mancini contro la Turchia: almeno cinque cambi. Zaniolo torna a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
ceferin

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Ceferin avverte l’Italia: «Sugli stadi il tempo non gioca a nostro favore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
zoff-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Repubblica: “Italia, Mancini cambia contro la Turchia. Zoff: «Peggio di così non si può fare, possiamo solo migliorare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
f1a08ef61b

Corriere dello Sport: “Italia, Zaniolo lascia il ritiro. Mancini cambia tutto: 6-7 novità contro la Turchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
6ab7bdcea2566

Corriere dello Sport: “Italia, piano con Romano: Mancini lo protegge e punta ancora su di lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Screenshot 2026-09-25 223323

Nations League, Godts e Lukebakio stendono l’Italia: all’Olimpico vince il Belgio 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Screenshot 2026-09-25 213647

Nations League, Italia-Belgio: azzurri sotto 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Roberto Mancini

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Mancini lancia Romano, Cambiaghi titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026

Ultimissime

HTU54egXsAAuBEM

Nations League, Turchia-Italia 1-4: gli Azzurri dominano e chiudono la partita con un poker

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
96-gilardino

Pisa, risoluzione consensuale con Gilardino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
bonazzoli-cremo-conferenza-e1732117111358 (1)

Cremonese, Bonazzoli: «Non riesco ancora ad accettare l’errore con l’Entella»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
HTU54egXsAAuBEM

Turchia-Italia, azzurri avanti 3-0 all’intervallo: Bastoni, Frattesi e Kayode firmano il tris

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
marcello-carli-2

Benevento, Carli avverte: «La Serie B è un altro campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026