Nations League, Turchia-Italia 1-4: gli Azzurri dominano e chiudono la partita con un poker

L’Italia supera con autorità la Turchia per 4-1 al termine di una gara dominata dagli Azzurri, capaci di indirizzare il match già nel primo tempo e di gestire con personalità la reazione turca nella ripresa.

La squadra italiana parte subito con grande intensità e, dopo appena otto minuti, sfiora il vantaggio con Francesco Pio Esposito. Il gol arriva però al 9′: sugli svilupp i di un calcio d’angolo, Alessandro Bastoni trova lo spazio giusto in area e con una conclusione precisa sotto la traversa batte Altay Bayindir.





L’Italia continua a spingere e al 22′ arriva il raddoppio. Davide Frattesi, ben appostato a pochi passi dalla porta, raccoglie il pallone e lo deposita in rete per il 2-0.

Passano appena cinque minuti e gli Azzurri calano il tris. Al 27′ Michael Kayode riceve un ottimo assist di Francesco Pio Esposito, entra in area e piazza il pallone vicino al palo destro con una conclusione chirurgica. È 3-0 e la partita sembra già indirizzata.

La Turchia prova a reagire, ma l’Italia mantiene il controllo. Raspadori ed Esposito cercano a loro volta la via del gol, senza però riuscire ad aumentare il vantaggio prima dell’intervallo.

La Turchia accorcia, ma l’Italia risponde subito

Nella ripresa Vincenzo Montella prova a cambiare volto alla Turchia con diversi cambi e la squadra turca parte con maggiore aggressività. Al 47′ arriva infatti il gol che riapre parzialmente la partita: Barış Yılmaz sfrutta l’assist di Oğuz Aydın e supera il portiere italiano, portando il risultato sul 3-1.

La risposta italiana , però, è immediata e soprattutto spettacolare. Al 50′ Sandro Tonali tenta un pallonetto dalla distanza approfittando della posizione avanzata del portiere turco: il pallone colpisce il palo. Sulla rib attuta arriva Francesco Pio Esposito, che anticipa tutti e firma di testa il quarto gol italiano. 4-1.

La Turchia prova ancora a rendersi pericolosa. Al 56′ Barış Yılmaz trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Arda Güler e Kerem Aktürkoğlu tentano poi di impensierire la difesa italiana, senza riuscire a riaprire la gara.

Finale senza sor prese

L’Italia continua a creare occasioni anche nel finale. Al 72′ Nicolò Cambiaghi riceve un ottimo pall one filtrante in area e calcia verso l’angolino, ma trova una splendida risposta del portiere turco.

Roberto Mancini procede con le sostituzioni, inserendo anche Issa Doumbia, Alessandro Romano, Gianluca Scamacca e, nel finale, Giovanni Di Lorenzo. La Turchia cerca almeno il secondo gol, ma la difesa italiana resiste. Negli ultimi minuti Arda Güler prova ancora la conclusione dalla distanza, mentre gli attacchi turchi vengono neutralizzati dalla retroguardia azzurra. D opo due minuti di recupero, Michael Oliver fischia la fine: Italia 4, Turchia 1.

Un successo costruito soprattutto nel primo tempo, con tre gol in poco meno di mezz’ora, e consolidato nella ripresa grazie alla pronta risposta al tentativo di rimonta turco. Tra i protagonisti del poker azzurro figurano Bastoni, Frattesi, Kayode e Francesco Pio Esposito, autore del quarto gol.

Turchia-Italia, il tabellino finale TURCHIA 1-4 ITALIA Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz.

CT: Vincenzo Montella. Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, S. Esposito.

CT: Roberto Mancini. Arbitro: Michael Oliver. Marcatori: 9’ Bastoni (I), 22’ Frattesi (I), 27’ Kayode (I), 47’ Yilmaz (T), 50’ F. P. Esposito (I). Ammoniti: 38’ Can Uzun (Turchia), 54’ Barış Yılmaz (Turchia), 72’ Ozan Kabak (Turchia). Note: al 56’ annullato un gol a Barış Yılmaz (Turchia) per fuorigioco.