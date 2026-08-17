Palermo-Lecce, Di Francesco: «Rosanero di passaggio in B, potenzialità enormi. Con questo pubblico può dire la sua»

Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta del Lecce al Renzo Barbera contro il Palermo. Il tecnico giallorosso riconosce l’approccio migliore della formazione di Filippo Inzaghi, ma sottolinea anche le occasioni create dalla propria squadra e gli aspetti sui quali sarà necessario lavorare in vista dell’inizio del campionato.

«Il Palermo è partito meglio di noi. Dovevamo essere più bravi e attenti. Abbiamo preso due gol da falli laterali e dobbiamo alzare l’attenzione. La squadra è cresciuta nel gioco, ma dobbiamo essere più combattivi. La condizione non è ancora delle migliori. Ho visto cose buone e altre da migliorare. Abbiamo creato tanto per fare gol, ma loro sono stati più fortunati».





Di Francesco: «Dobbiamo concretizzare»

L’allenatore del Lecce insiste soprattutto sulla necessità di trasformare in gol le occasioni prodotte durante la partita.

«Questa squadra ha creato tanto. Ma, ripeto, ci serve concretizzare. Oggi non ci era mai capitato di avere tante palle gol. Dobbiamo puntellare la squadra in certe zone del campo, ma mi aspetto una crescita anche in fase difensiva. Sui calci piazzati ci siamo fatti sorprendere».

Di Francesco ha parlato anche della scelta di utilizzare la doppia punta nel tentativo di cambiare l’inerzia della sfida: «Questa gara vale. Volevo alzare il baricentro e dare più fisicità. Si è mosso bene anche Stulic, ma dobbiamo essere più lucidi negli ultimi metri. Questa squadra ha bisogno di equilibrio, poi dipende dalle partite. Questa squadra ha fatto le sue fortune con il 4-3-3».

Gli elogi al Palermo

Di Francesco ha infine espresso parole importanti nei confronti dei rosanero e delle loro prospettive nel prossimo campionato di Serie B.

«Il Palermo lo seguivo di più quando c’era mio figlio. Questa squadra è di passaggio in B. Ha esperienza, un allenatore importante e ha messo dentro Vavassori, che è molto interessante. Hanno Strefezza, Pohjanpalo: è una squadra dalle enormi potenzialità e con un pubblico così potranno dire la loro in questo campionato».

Un’investitura significativa da parte del tecnico del Lecce, che considera dunque il Palermo di Inzaghi una formazione costruita per recitare un ruolo di primo piano nella corsa alla Serie A.