Prima pagina Tuttosport: “Siamo rimasti a Zenica”

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Brutta Italia

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Prima pagina Tuttosport: “Torniamo a comandare”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi studia il 4-3-3”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, arrivano 2.500 assunzioni”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guida Romano”

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Modesto: «Il mio Mantova può fare come il Frosinone»

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Gazzetta dello Sport: “Pagamenti in nero e sponsor gonfiati: le accuse a Mansour”

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Gazzetta dello Sport: “Terremoto sul City”

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Balzaretti: «Palermo mi ha regalato amore e famiglia. Miccoli per me è un fratello»

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