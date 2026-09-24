Prima pagina Tuttosport: “Torniamo a comandare”

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Stasera via alla “Nuova” Italia di Mancini

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il campo largo rompe sulle alleanze”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi studia il 4-3-3”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fatevi Amare”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Autostrade, il peggio deve venire”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, arrivano 2.500 assunzioni”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guida Romano”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve porta nuova”

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Prima pagina Tuttosport: “La bolgia di Torino per la semifinale dell’eurovolley”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si gode il “nuovo” Dennis Johnsen”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Al Barbera chiudo il cerchio ora applaudo chi mi ha condannato”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Manova, siglata l’intesa”

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Ultimissime

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Repubblica Palermo: “Inzaghi sfida Veneranda. I diciannove risultati utili nella top 5 dei tecnici”

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Giornale di Sicilia: “Fortin mura, Vavassori segna: Palermo, che forza gli under”

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Giornale di Sicilia: “Euro 2032, nuovo Barbera: investimento da 330 milioni. Più ricavi da eventi, sponsor e attività commerciali”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Italia-Belgio, le probabili formazioni”

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Gazzetta dello Sport: “Allarme Juve Stabia. Futuro a rischio”

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