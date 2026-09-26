Prima pagina Corriere dello Sport: “No a Messi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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La Serie A non manda i suoi calciatori per la partita di addio del fuoriclasse argentino

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La fine sulla strada di un corriere di Glovo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che forza”

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Prima pagina Tuttosport: “Siamo rimasti a Zenica”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia 2 schiaffi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi studia il 4-3-3”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fatevi Amare”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Autostrade, il peggio deve venire”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, arrivano 2.500 assunzioni”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranocchia la qualità che serve al Palermo”

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Corriere dello Sport: “Italia, Zaniolo lascia il ritiro. Mancini cambia tutto: 6-7 novità contro la Turchia”

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Corriere dello Sport: “Italia, piano con Romano: Mancini lo protegge e punta ancora su di lui”

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Corriere dello Sport: “Empoli, caos prima del Palermo: Pagliuca ai saluti, Andreoletti favorito per la panchina”

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Corriere dello Sport: “Palermo, verso Empoli con Perin ed Hernani. Vavassori ha ancora il piede caldo”

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Corriere dello Sport: “Euro 2032, Barbera: strada in discesa. Il Palermo presenta il nuovo Piano Economico Finanziario”

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