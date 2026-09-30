Marino: «Palermo, superfluo dirlo: ha qualcosa in più»

Pasquale Marino indica il Palermo tra le squadre da tenere maggiormente d’occhio in Serie B. L’allenatore siciliano, in attesa di tornare in panchina, ha parlato dei temi del calcio italiano nel corso di un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com.

Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Marino si è soffermato anche sugli equilibri del campionato cadetto e non ha avuto dubbi nel sottolineare il valore della formazione rosanero.





«Il Palermo, superfluo dirlo, ha qualcosa in più», ha dichiarato Marino parlando della Serie B.

Il tecnico ha poi allargato il discorso alle altre formazioni che potrebbero recitare un ruolo importante nel corso della stagione. Nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Marino ha richiamato l’attenzione sulle squadre appena retrocesse dalla Serie A, oltre che su Modena e Catanzaro.

«Poi le neo retrocesse. E anche il Modena che con Belotti ha fatto un bel colpo. E mi aspetto che il Catanzaro verrà fuori».

Un giudizio chiaro quello espresso dall’allenatore, che vede dunque il Palermo con qualcosa in più rispetto alla concorrenza in questa fase della stagione.

Nel corso dell’intervista di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Marino ha affrontato anche diversi altri temi, dalla Nazionale italiana all’Udinese, passando per Roma e Fiorentina.

Per quanto riguarda la Serie B, però, il riferimento iniziale è stato immediatamente il Palermo. Un riconoscimento alle potenzialità della squadra rosanero arrivato da un tecnico che conosce molto bene la categoria e che, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, è attualmente in attesa di una nuova opportunità in panchina.