Barone: «Palermo davanti a tutti, ora tocca ai rosanero. Verona e Mantova in scia»

Il Palermo davanti a tutti nella corsa ai vertici della Serie B, con Verona e Mantova immediatamente alle spalle. È questa la lettura di Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, che parlando a L’Arena ha analizzato l’avvio del campionato e le gerarchie della categoria.

Interpellato sulla posizione dell’Hellas Verona, Barone ha indicato proprio la squadra di Filippo Inzaghi come principale riferimento: «Dove collochi il Verona? In alto, subito dietro al Palermo che dovrebbe, sottolineo il condizionale, fare storia a sé».





Il telecronista ha poi analizzato il percorso intrapreso negli ultimi anni dal club rosanero sotto la proprietà del City Football Group. Parlando a L’Arena, Barone ha ricordato la crescita progressiva del Palermo, sottolineando come adesso siano aumentate inevitabilmente anche le aspettative.

«Guarda, tutti dicono Palermo e per carità ci sta. City Football Group è abituata a mettere un tassello per volta. All’inizio i rosanero non centrarono i playoff per poco, poi ci fu una prima semifinale, un’uscita al turno preliminare. E ancora semifinale. Sto andando a memoria, potrei sbagliarmi. Ma ora tocca a loro».

A sostegno delle ambizioni rosanero, Daniele Barone nell’intervista a L’Arena individua diversi elementi: «Nuovo stadio da trentottomila posti, società solida, mercato di livello come l’allenatore».

Alle spalle del Palermo, secondo Barone, possono trovare spazio soprattutto Verona e Mantova: «Verona in scia direi come il Mantova».

Sul club virgiliano ha aggiunto: «Il credo di Modesto è stato assimilato e anche lì c’è fame di calcio. I virgiliani non vedono la Serie A dal 1972».

Nessuna certezza assoluta, però, perché la Serie B resta un campionato nel quale gli equilibri possono cambiare rapidamente. È lo stesso Barone sulle colonne de L’Arena a ricordarlo: «Sono pronostici di massima, perché la cadetteria è aleatoria. La Serie B è da sempre bagarre».

Una lettura che, almeno in questa fase della stagione, colloca dunque il Palermo davanti alle altre pretendenti, pur con tutte le incognite tipiche del campionato cadetto.