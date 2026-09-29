Jeda torna al Barbera e si emoziona: «Palermo mi ha fatto tornare addosso tanti ricordi»

Un ritorno al Renzo Barbera carico di emozioni e ricordi per Jeda. L’ex calciatore rosanero ha affidato ai social le proprie sensazioni dopo aver partecipato sabato sera alla “The Last Match – Miccoli Legends Game”, la serata dedicata all’ultima partita di Fabrizio Miccoli.

Jeda ha raccontato con ironia anche il ritorno in campo, ritrovandosi di fronte diversi grandi protagonisti del passato: «Sabato sera sono tornato al Barbera e mi sono ritrovato dalla parte più semplice possibile: contro Miccoli, Amauri, Ilicic, Nainggolan e compagnia».





Il risultato, un netto 6-0, è passato inevitabilmente in secondo piano: «È finita 6-0 per loro, quindi direi che sul risultato possiamo tranquillamente sorvolare. Quella sera contava esserci».

Per Jeda, infatti, il significato della serata andava ben oltre il campo: «Contava salutare Fabrizio Miccoli, rivedere tanti amici e tornare in uno stadio che per me avrà sempre un significato speciale. Nel 2004, con il Palermo, ho vissuto una promozione in Serie A che porto ancora dentro».

A distanza di oltre vent’anni, rimettere piede sul prato del Barbera ha riaperto il cassetto dei ricordi: «Più di vent’anni dopo, rimettere piede su quel prato davanti a 15.000 persone mi ha fatto tornare addosso tanti ricordi».

L’ex rosanero ha poi sottolineato l’affetto mostrato dalla città nei confronti di Miccoli e ricordato anche la finalità benefica dell’evento: «Palermo ha riabbracciato il suo numero 10 con il calore che soltanto questa città sa dare. E lo ha fatto durante una serata capace anche di raccogliere 20.000 euro per la Fondazione Falcone».

Infine, il messaggio di Jeda è tutto per Miccoli e per la città: «Grazie Fabrizio per questa notte. Grazie Palermo, tornare da te fa sempre un certo effetto».