Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: il report

È ripresa oggi pomeriggio al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi. Come riportato dal club attraverso i propri canali, i rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi concentrarsi su alcune esercitazioni tattiche e sul possesso palla.

La squadra ha svolto un gioco di posizione 10 contro 8, seguito da un’esercitazione 9 contro 9 finalizzata alla gestione del pallone. A chiudere l’allenamento è stato un lavoro aerobico, utile per proseguire il percorso di preparazione della squadra in vista dei prossimi impegni.



