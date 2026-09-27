Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosa studiano come migliorare in trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Altra settimana di sosta per il Palermo

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, più gol per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Brivido calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Siamo vivi. Siamo forti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Festa di calcio e musica, in 15 mila salutano Miccoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Attenta Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “No a Messi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Lagalla: “Il mio futuro? Lo decido io”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Mancini, un’altra Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “La fine sulla strada di un corriere di Glovo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Barbera, oggi la festa per Fabrizio Miccoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che forza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Siamo rimasti a Zenica”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026

Ultimissime

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Giornale di Sicilia: “Palermo, occhi sull’infermeria: Inzaghi aspetta Perin ed Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, ora serve cambiare marcia in trasferta: cinque delle prossime sette lontano dal Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Tuttosport: “Palermo, Fortin è un tesoretto: decisivo tra i pali, i rosanero hanno il diritto di riscatto”

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Gazzetta dello Sport: “Empoli-Pagliuca, frattura insanabile: il tecnico accusato di atteggiamenti gravi verso i giocatori”

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Corriere dello Sport: “Italia, Mancini cambia tutto contro la Turchia: otto-nove novità. Pio Esposito guida l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026